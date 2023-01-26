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Her 3 kadından biri varis hastası

Varis, birçok kişinin muzdarip olduğu bir damar hastalığı. Görünüm açısından da can sıkan hastalığın tedavisi mümkün. Varis ile başı dertte olanlar sağlıklı damarlara kavuşmak için alternatif tedavi yöntemlerine de başvuruyor.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 00:39
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Her 3 kadından biri varis hastası

Her 3 kadından biri varis hastası
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Her 3 kadından biri varis hastası. 40 ile 80 yaş arasındaki kadınların yüzde 25'i, erkeklerin de yüzde 20'sinin damarları varisli.

TRT Haber’den Özlem Pirim’in haberine göre; venöz yetmezliği yani varis, ayaklara giden kanın kalpte toplanmayarak normalde görmememiz gereken damarların gözle görülür hale gelmesi olarak tanımlanıyor.

BU BELİRTİLER GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORA BAŞVURULMALI

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Tankut Akay, bacakta ağrı, kramp, yanma, karıncalanma ve huzursuzluk hissi ortaya çıkıyorsa mutlaka bir kalp damar cerrahına gidilmesi gerektiğini, bu durumun bir venöz yetmezlik durumu olduğunu söylüyor.

Genetik faktörler ve hormonal değişiklikler varisin birinci sebebi...

Uzun süre ayakta durmak veya oturmak da sebepler arasında...

Hamileler, aşırı kilolular ile berber ve garson gibi ayakta uzun süre kalınan meslekleri icra edenler risk grubunda.

VARİSİN TEDAVİSİ MÜMKÜN

Cilt üzerinde görülen varislerin çeşitli yöntemlerle ortadan kaldırılması sorunu kökten çözmüyor. Bunun yerine varise neden olan kaçağın tespit edilerek yok edilmesi gerekiyor.

Varis çorabı kullanmak, yürüyüş yapmak ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra son teknolojik medikal tedavi yöntemleriyle varisten kurtulmak mümkün.

Varis tedavisi ile ilgili söz konusu işlemler 15-20 dakikada sona eriyor.

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