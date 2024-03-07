Her acıktığınızda ne yapmamalısınız

Yemekten iki saat sonra bile kendinizi birdenbire buzdolabının yanında mı görüyorsunuz? Açlığınızı sadece tatlılar ve karbonhidratlı yiyeceklerle mi bastırabiliyorsunuz? Ani bir şekilde yeme arzusu duyduğunuzda tabağınızı çabucak bitirmek mi istiyorsunuz?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, kan şekerinin ani bir şekilde düşmesinin sonucunda yemek yeme, özellikle de tatlı yeme ihtiyacı duyulduğunu belirterek, “Kan şekerindeki glukoz miktarı azalan kişilerde beyindeki belli bir bölgeye sinyaller gönderiliyor ve kişi yemek yeme arzusuyla karşı karşıya kalıyor. Bu arzuyu gidermek için alınan tatlılar veya aşırı besin tüketimi ise kontrolsüz kilo artışı, diyabet ve çeşitli kalp damar hastalıklarına neden olabiliyor. Bu yüzden açlık krizlerini engellemek çok önemli” diyor.

İŞTE AÇLIK KRİZLERİNE KARŞI YAPILMASI GEREKENLER…

CANINIZ TATLI ÇEKTİĞİNDE MEYVE TÜKETİN

Her şeyi doğru yaptığınız halde canınız hala tatlı çekebilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş bu durumda işlenmiş şeker oranı yüksek tatlılar yerine, vitamin ve minerallerce zengin, posa içeriği yüksek meyveleri tercih edebileceğinizi söylüyor, “Elbette meyvede de porsiyon kontrolüne dikkat etmeniz gerekiyor. Gün içinde 1-3 porsiyon arası meyve yemeniz yeterli olacaktır. 1 orta boy elma veya 4 adet kayısı veya 1 adet şeftali veya 1 adet portakal veya 15 adet üzüm bir porsiyon meyveye eşittir” diyor.

CEVİZ, FINDIK VEYA BADEM YİYİN

Ana öğünlerinizden sonra yaklaşık 2-3 saat sonra mideniz guruldamaya, canınız bir şeyler yemek istemeye başlayabilir. İşte bu kan şekerinizin size verdiği bir işaret aslında. Bu durumda magnezyum, fosfor, çinko gibi minerallerce zengin ve bitkisel yağ içerikleriyle de midede uzun süre kalarak tokluk hissi sağlayan ceviz, fındık ya da badem iyi bir seçim olabilir. Ancak kalori alımını kısıtlamak ve yağ içeriğini yükseltmemek için çiğ olanlarını seçin ve 1 avuçtan fazla yememeye özen gösterin.

TAM TAHILLI EKMEK SEÇİN

Tam tahıllı undan yapılmış ekmekler beyaz ekmeklere göre, içerdikleri tahıllar sayesinde midede daha uzun süre kalıyorlar. Bu da sindirimin daha yavaş olmasını sağlıyor. Bu da kan şekerinin dengeli kalmasına ve açlık krizlerinin önlenmesine yardımcı oluyor.

HER ANA ÖĞÜNDE SALATA YİYİN

Özellikle çiğ sebze grubuna ait besinlerin posa içerikleri yüksektir. Bu nedenle kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri gibi ana öğünlerde salata yemek aldığımız posa miktarını arttırarak midenin boşalma süresini uzatıyor. Bu durum da öğünler arasındaki açlık hissini kontrol etmemize yardımcı oluyor. Eğer salata sevmiyorsanız, lezzet katmak için 1 yemek kaşığını aşmayacak şekilde zeytinyağı kullanabilirsiniz.

KAHVALTIDA PROTEİNE YER VERİN

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biridir. Bunun sebebi ise gece boyunca süren açlıktan sonra kan şekerinin en düşük seviyeye inmesidir. Bu yüzden hem metabolizmanızı canlandırmak hem de gün içinde açlık krizleri yaşamamak için güne kahvaltısız başlamayın. Özellikle protein ağırlıklı kahvaltı yapmanız güne enerjik başlamanıza katkıda bulunacaktır. Beyaz peynir, yumurta veya süt, kaliteli protein kaynakları olarak iyi birer alternatif olabilir.

EN AZ 2 KEZ ARA ÖĞÜN YAPIN

Düzenli öğün yapmak kan şekerinin gün içinde dengeli olmasına yardımcı olur. Özellikle kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olan ana öğünleri atlamamalı ve en az 2 kez ara öğün yaparak kan şekeri dengesini korumalısınız.

ÇUBUK TARÇINLI YEŞİL ÇAY İÇİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş özellikle ara öğün saatlerinde içeceğiniz yeşil çayın açlık hissinizi azaltmanızda size yardımcı olacağını söylüyor: “Yeşil çay ve tarçın insülin seviyesini dengeli tutarak kan şekerinin ani bir şekilde düşmesini engelliyor.