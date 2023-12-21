Her derde deva olmasını istiyorsanız hatmi çiçeğini böyle kullanın

Hatmi çiçeğinin ebegümecigiller familyasından gelen ve çeşitli renklerde çiçek açan bir bitki olduğu biliniyor.

Hatmi çiçeği, tarihte Hippokrates ve Dioskurides gibi ünlü hekimler tarafından yaraların iyileştirilmesi, böbrek taşları, iç kanamalar, solunum ve bağırsak enfeksiyonları gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldı.

Günümüzde de hatmi çiçeği, şifalı bir bitki olarak değerlendirilmekte ve farklı şekillerde tüketilmekte olduğunun altı çizildi.

İŞTE KULLANIM ŞEKLİ…

Hatmi çiçeğinin en yaygın kullanım şekli, bitki çayı olduğu biliniyor. Hatmi çiçeği çayı, soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi solunum yolu hastalıklarına karşı koruyucu ve iyileştirici etkiye sahi olduğunun altı çizildi.

Ayrıca, vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirir, stresi azaltır, uykusuzluğa iyi gelir, idrar söktürür, sindirimi düzenler, diş ve diş eti sağlığını koruduğu vurgulandı.

Hatmi çiçeği çayı yapmak için, kurutulmuş hatmi çiçeği kaynar suya atılır ve 5 dakika demlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Süzüldükten sonra içine bal veya limon eklenebileceği ve günde iki bardak hatmi çiçeği çayı içmek yeterli olduğu bildirildi.

Hatmi çiçeğinin bir diğer kullanım şeklinin ise merhem olduğu bildirildi. Hatmi çiçeği kökleri, ılık su ile karıştırılarak macun kıvamına getirileceğinin altı çizildi. Bu merhem, cilt lekelerini önlemek, cildi yenilemek, hücre yenilenmesini sağlamak, yaraları iyileştirmek, egzama, sedef, mantar gibi cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılabileceği vurgulandı.

Hatmi çiçeği merhemi, günde bir veya iki kez sorunlu bölgeye sürülür ve bir süre bekletileceği bildirildi.

Hatmi çiçeğinin bitkisel takviye olarak da piyasada bulunabileceği bildirildi. Hatmi çiçeği kapsülünün tablet veya tozu şeklinde alınabileceğinin altı çizildi. Ancak, bu takviyelerin kullanımı kişiye göre değişebilir ve bazı yan etkilere neden olabileceği bildirildi. Bu nedenle, hatmi çiçeği takviyesi almadan önce mutlaka doktora danışmak gerektiği vurgulandı.

Hatmi çiçeği, genellikle güvenli bir bitkidir ve bilinen ciddi bir zararı olmadığı biliniyor. Ancak, her bitki çayında olduğu gibi, hatmi çiçeği çayının da aşırı tüketimi bazı riskler taşıdığı da bir gerçek. Hatmi çiçeği çayı, alerjik reaksiyon, hamilelikte zarar, kan şekerini düşürme, ilaç etkileşimi gibi durumlara neden olabileceğinin altı çizildi.

Bu nedenle, hatmi çiçeği çayını günde iki bardaktan fazla içmemek, hamile veya emziren kadınların, diyabet hastalarının, kronik rahatsızlığı olan ve ilaç kullanan kişilerin doktora danışmadan kullanmamak gerektiği tavsiye edildi.