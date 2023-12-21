Her gece uyumadan önce bir bardak karabiberli süt için bakın neler oluyor neler…

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Tütüncü
Her gece uyumadan önce bir bardak karabiberli süt için bakın neler oluyor neler…
Her gece uyumadan önce bir bardak karabiberli süt içilmesinin sağlığa olan mucize faydaları ortaya çıktı.

Süt ve karabiber, tek başına şifa kaynağı olan iki besin olduğu biliniyor. Birlikte tüketildiğinde ise sağlık açısından daha da etkili olduğu ortaya çıktı.

Özellikle uyku kalitesini artırmak ve vücudu dinlendirmek için yatmadan önce bir bardak süt ve karabiber karışımı içmek tavsiye edildi.

Bu karışım, protein, kalsiyum, antioksidan ve anti-enflamatuar gibi besin ögeleri bakımından zengin olduğu ve birçok sağlık problemine karşı koruyucu ve iyileştirici rol oynadığı ifade edildi.

Süt ve karabiber karışımının faydaları şunlardır:

-Üst solunum yolu enfeksiyonlarını önler ve tedavi etmesiyle biliniyor.

-Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı giderdiği bildirildi.

-Kilo vermeye yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırdığı vurgulandı.

-Cilt sağlığını koruduğu ve güzelleştirdiğinin altı çizildi.

-Uyku kalitesini artırdığı ve stresi azalttığı vurgulandı.

SÜT VE KARABİBER KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Süt ve karabiber karışımı yapmak için, bir bardak sütü bir tencerede ısıtın ve kaynatmayın. Süt ılık hale geldiğinde, içine bir çay kaşığı toz karabiber ekleyin ve iyice karıştırın. İsterseniz içine bir tatlı kaşığı bal da ekleyebilirsiniz. Bu karışımı yatmadan önce bir bardak için ve sağlığınızı koruyun.

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