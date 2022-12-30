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Neden FIFA Pele'yi halk Maradona'yı sevdi? Her gelişmeyi bilen ama istediğini açıklayan spor yazarı İsmail Er açıkladı

Spor yazarı İsmail Er, Pele ve Maradona hakkında bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 12:22
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Her gelişmeyi bilen ama istediğini açıklayan spor yazarı İsmail Er açıkladı. Neden FIFA Pele'yi halk Maradona'yı sevdi?

Neden FIFA Pele'yi halk Maradona'yı sevdi? Her gelişmeyi bilen ama istediğini açıklayan spor yazarı İsmail Er açıkladı
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"Siyah İnci", "Futbolun Kralı", "Kral Pele" lakaplarıyla tanınan Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Maradona ile çıktığı programda söylediği şarkı yeniden gündeme geldi.


PELE GİTAR ÇALIP ŞARKI SÖYLEDİ
Pele, Maradona ile katıldığı programda gitar çalıp şarkı söyledi. O anlar yeniden gündem oldu.

FIFA'NIN NEDEN PELE'Yİ, HALKIN MARADONA'YI SEVDİĞİNİ AÇIKLADI
Gazeteci İsmail Er sosyal medya hesabından bu videoyu paylaşarak açıklama yaptı. FIFA'nın neden Pele'yi, halkın Maradona'yı sevdiğini açıkladı.

İsmail Er paylaşımında; ''Pele, iyi bir hayat yaşadı, kendine iyi baktı. Hep güçten yana oldu. Maradona arkadaş çevresinin kurbanı oldu kötü bir hayat yaşadı, kendine hiç bakmadı. Güçsüzden yana oldu. FİFA Pele’yi, halk Maradona’yı sevdi.'' ifadelerini kullandı.

PELE KİMDİR?
Tam adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele 23 Ekim 1940 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

Brezilyalı efsane futbolcu Pele kariyeri boyunca hazırlık maçlarıda dahil çıktığı 1363 maçta attığı 1279 gol ile Guinness Dünya Rekorları'nda yer almaktadır.

Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele FIFA tarafından "en iyisi" olarak nitelendirilmiştir. Pele 2000 yılında Diego Maradona ile beraber FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür.

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