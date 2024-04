Her gün 3500 kişi bu yüzden ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü korkunç virüsü açıkladı

DSÖ son hazırladığı raporda Hepatit virüsüne dikkat çekti. Yayınlanan rapora göre hepatit nedeni yaşanan ölümlerin arttığı belirtildi.

Viral hepatit nedeni ile yılda 1.3 milyon insanın hayatını kaybettiği kaydedilirken bu virüsün dünya genelinde bulaşıcı hastalıklar sebebi ile yaşanan ölümlerin sıralı listesinde ikinci sırada olduğu belirtildi.

VERİLER 187 ÜLKEDEN ALINDI

DSÖ verilerini 187 ülkeden topladığını belirtirken viral hepatit nedeni ile 2019 yılında 1.1 milyon insan hayatını kaybederken bu sayı 2022 yılında 1.3 milyona ulaştı. Ayrıca DSÖ tarafından “Bu ölümlerin yüzde 83'üne hepatit B, yüzde 17'sine ise hepatit C neden oldu. Hepatit B ve C enfeksiyonları nedeniyle dünya genelinde her gün 3 bin 500 kişi ölüyor." bilgisi verildi.

HER GÜN 6 BİN KİŞİYE BULAŞIYOR

Yine yayımlanan raporda dünyada tespit edilebildiği kadar her gün 6 bin yeni insana bu virüsün bulaştığı kaydedilirken dünya genelinde vaka sayılarında hafif bir düşüş olduğu 2019 yılında 2.5 milyon olan enfekte sayısının 2022 yılında 2.2 milyona düştüğü ifade edildi.

"RAPOR ENDİŞE VERİCİ BİR TABLO ÇİZİYOR"

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, raporun endişe verici bir tablo çizdiğini belirtti.

Ghebreyesus, "Hepatit enfeksiyonlarını önlemede küresel düzeyde ilerleme olmasına rağmen hepatitli çok az kişiye teşhis ve tedavi uygulandığı için ölümler artıyor.

DSÖ, hayat kurtarmak ve bu eğilimi tersine çevirmek için ülkelerin ellerindeki tüm araçları, erişilebilir ücretlerle kullanmalarını desteklemeye kararlı." değerlendirmesinde bulundu.