Her gün ekmek yediğinizde vücudunuzda ne olur? Uzmanlar anlatıyor...

Ekmek, dünya genelinde en yaygın tüketilen gıdalardan biri olmasıyla dikkat çekti. Ancak, her gün ekmek tüketmenin vücut üzerindeki etkileri konusunda farklı görüşler bulunmakta.

Uzmanlar, ekmek tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirirken, ekmeğin türüne ve miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Amerikan Kalp Derneği'ne göre, beyaz ekmek gibi işlenmiş ekmek türleri, yüksek glisemik indekse sahip olup kan şekerinde ani yükselmelere neden olabilir. Bu durum, uzun vadede tip 2 diyabet, obezite ve kalp hastalığı riskini artırabilir.

Diyetisyen Dr. Mehtap Acar, "Beyaz ekmek, lif, vitamin ve mineral açısından fakirdir. Bu nedenle, tam tahıllı ekmekler tercih edilmelidir" dedi.

Tam tahıllı ekmekler, lif ve besin maddeleri açısından zengin olup sindirim sağlığını destekledi.

Gastroenterolog Dr. Mehmet Kesikminare, "Tam tahıllı ekmekler, bağırsak sağlığını korur ve uzun süre tok tutar. Ayrıca, kan şekerini daha dengeli bir şekilde yükseltir" şeklinde açıkladı.

Her gün beyaz ekmek tüketmek, vücutta çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir. Beyaz ekmek, yüksek kalorili olup, protein, lif ve sağlıklı yağlar açısından düşük. Bu durum, kilo alımına ve enerji düşüklüğüne neden olabilir. Ayrıca, beyaz ekmek tüketimi, bağırsak sağlığını olumsuz etkileyerek sindirim sorunlarına yol açabilir.

Öte yandan, tam tahıllı ekmekler, sağlıklı bir diyetin parçası olarak tüketildiğinde, kalp sağlığını destekler ve kronik hastalık riskini azaltır.

Dr. Acar, "Tam tahıllı ekmekler, vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlar ve uzun süre tok tutar" dedi.

Ekmek tüketimi konusunda dikkatli olmak ve beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekleri tercih etmek, genel sağlık açısından daha faydalı.

Uzmanlar, dengeli ve çeşitli bir diyetin önemine dikkat çekerek, ekmek tüketiminin kontrollü yapılmasını önerdi.

Diyetisyen Dr. Selin Yılmaz, "Ekmek, dengeli bir diyetin parçası olabilir; ancak miktar ve türü çok önemlidir. Tam tahıllı ekmekler, daha fazla lif ve besin öğesi içerdiği için tercih edilmelidir" dedi.

Beslenme Uzmanı Dr. Emre Korkmaz ise, "Her gün ekmek tüketimi, vücudun enerji ihtiyacını karşılayabilir. Ancak, aşırıya kaçmamak ve çeşitlilik sağlamak her zaman en sağlıklı yaklaşımdır" şeklinde ifade etti.