Her gün salatalık yenirse bakın neler oluyor...

Salatalık, lif, C vitamini, provitamin A ve E vitamini gibi önemli besin maddeleri içerir. Ayrıca B vitaminleri ve beta karoten de salatalıkta bulunur.
Salatalık, 100 gramda sadece 15 kalori sağlar. Lifli yapısı sayesinde açlığı bastırır ve serinletir.
Salatalık, diğer sebzelerden farklı olarak düşük karbonhidrat ve yüksek su oranına sahiptir. %95'i su olan salatalık, cildi nemlendirir ve canlandırır.
Salatalıkta bulunan E vitamini, kan sağlığı ve üreme fonksiyonları için gereklidir ve aynı zamanda antioksidan bir etkiye sahiptir. C vitamini de antioksidan özelliği taşır ve kolajen, kırmızı kan hücreleri, kemik ve diş yapımında görev alır, demir emilimini arttırır ve enfeksiyonlara karşı korur.
Fosfor, kemik ve diş yapısına katkıda bulunur. Salatalıkta az da olsa beta sitosterol adlı bir madde vardır. Bu madde, iltihabı azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Salatalık, potasyum bakımından zengindir ve fosfor ve magnezyum da içerir. Potasyum, hücrelerin su dengesini sağlar ve sinir iletimi, üre oluşumu ve kas hareketleri için gereklidir.
Salatalık yemek, cilt sağlığını iyileştirir
Salatalık yemek, detoks yapmaya yardımcı olur
Salatalık yemek, sindirimi kolaylaştırır
Salatalık yemek, kabızlığı önler
Salatalık yemek, cildi tazeler
Salatalık yemek, kilo vermeye yardımcı olur
Salatalık yemek, vücudun susuz kalmamasını sağlar
Salatalık yemek, kansere karşı koruyucu maddeler içerir
Salatalık yemek, kalp ve damar sağlığını destekler
Salatalık yemek, yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur
Salatalık yemek, diyabet kontrolüne yardımcı olur