Her gün salatalık yenirse bakın neler oluyor...

Salatalık, lif, C vitamini, provitamin A ve E vitamini gibi önemli besin maddeleri içerir. Ayrıca B vitaminleri ve beta karoten de salatalıkta bulunur.

Salatalık, 100 gramda sadece 15 kalori sağlar. Lifli yapısı sayesinde açlığı bastırır ve serinletir.

Salatalık, diğer sebzelerden farklı olarak düşük karbonhidrat ve yüksek su oranına sahiptir. %95'i su olan salatalık, cildi nemlendirir ve canlandırır.

Salatalıkta bulunan E vitamini, kan sağlığı ve üreme fonksiyonları için gereklidir ve aynı zamanda antioksidan bir etkiye sahiptir. C vitamini de antioksidan özelliği taşır ve kolajen, kırmızı kan hücreleri, kemik ve diş yapımında görev alır, demir emilimini arttırır ve enfeksiyonlara karşı korur.

Fosfor, kemik ve diş yapısına katkıda bulunur. Salatalıkta az da olsa beta sitosterol adlı bir madde vardır. Bu madde, iltihabı azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Salatalık, potasyum bakımından zengindir ve fosfor ve magnezyum da içerir. Potasyum, hücrelerin su dengesini sağlar ve sinir iletimi, üre oluşumu ve kas hareketleri için gereklidir.

Salatalık yemek, cilt sağlığını iyileştirir

Salatalık yemek, detoks yapmaya yardımcı olur

Salatalık yemek, sindirimi kolaylaştırır

Salatalık yemek, kabızlığı önler

Salatalık yemek, cildi tazeler

Salatalık yemek, kilo vermeye yardımcı olur

Salatalık yemek, vücudun susuz kalmamasını sağlar

Salatalık yemek, kansere karşı koruyucu maddeler içerir

Salatalık yemek, kalp ve damar sağlığını destekler

Salatalık yemek, yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur

Salatalık yemek, diyabet kontrolüne yardımcı olur