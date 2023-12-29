Her gün salatalık yiyince bakın neler oluyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Reyhan Altay Aşan
Her gün salatalık yiyince bakın neler oluyor
Sağlıklı bir beslenme için önemli bir sebze olan salatalığı her gün yenmesi durumunda sağlığa dikkat çeken faydaları olduğu ortaya çıktı.

Salatalık, sağlıklı bir beslenme için önemli bir sebze olduğu biliniyor. İçinde birçok vitamin, mineral ve lif bulunduğunun altı çizildi.

Özellikle E vitamini ve C vitamini, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir, kan ve kemik sağlığını korur, antioksidan olarak hücreleri koruduğunun altı çizildi.

Salatalıkta ayrıca beta karoten ve beta sitosterol gibi maddeler de vardır. Bunlar da cilt sağlığını ve iltihaplanmayı önlediği vurgulandı.

Salatalık, yüksek su oranı sayesinde vücudu nemlendirir, susuzluğu giderir, detoks etkisi yapar. Ayrıca düşük kalorili ve düşük karbonhidratlı bir sebzedir. Bu da kilo vermek isteyenler için idealdir. Lif içeriği de sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler.

Salatalık minarelerden potasyum, fosfor ve magnezyum gibileri sağlamasıyla dikkat çekti. Bunlar da hücrelerin su dengesini, sinir sisteminin çalışmasını, kasların hareketini sağlar.

Salatalık, kalp ve damar sağlığı için de faydalıdır.

Yüksek tansiyonu ve diyabeti kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

Salatalık, kansere karşı da koruyucu maddeler içerir.

Salatalık yemek, cildi de canlandırır ve gençleştirir.

İlgili Haberler
İşte nar kabuğunun bilmediğiniz faydaları...
Soğan suyu faydaları neler? Soğan suyu neye iyi gelir?
Soğan suyu faydaları neler? Soğan suyu neye iyi gelir?
Son Haberler
Asgari ücret açıklanır açıklanmaz marketlere giden mesaj ortaya çıktı. İnsafsızlığın böylesi görülmedi Ekonomi
Asgari ücret açıklanır açıklanmaz marketlere giden mesaj ortaya çıktı. İnsafsızlığın böylesi görülmedi
Ukrayna savaşına karşıt şiir okuyan şairlere hapis cezası verildi Dünya
Ukrayna savaşına karşıt şiir okuyan şairlere hapis cezası verildi
Arzum Onan’la boşanan Mehmet Aslantuğ'a ayrılık hakkında soru Magazin
Arzum Onan’la boşanan Mehmet Aslantuğ'a ayrılık hakkında soru
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?
2023 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu Kültür Sanat
2023 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu
Bu alışkanlığa devam ederseniz kalp krizi kaçınılmaz Sağlık
Bu alışkanlığa devam ederseniz kalp krizi kaçınılmaz