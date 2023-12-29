Her gün salatalık yiyince bakın neler oluyor

Salatalık, sağlıklı bir beslenme için önemli bir sebze olduğu biliniyor. İçinde birçok vitamin, mineral ve lif bulunduğunun altı çizildi.

Özellikle E vitamini ve C vitamini, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir, kan ve kemik sağlığını korur, antioksidan olarak hücreleri koruduğunun altı çizildi.

Salatalıkta ayrıca beta karoten ve beta sitosterol gibi maddeler de vardır. Bunlar da cilt sağlığını ve iltihaplanmayı önlediği vurgulandı.

Salatalık, yüksek su oranı sayesinde vücudu nemlendirir, susuzluğu giderir, detoks etkisi yapar. Ayrıca düşük kalorili ve düşük karbonhidratlı bir sebzedir. Bu da kilo vermek isteyenler için idealdir. Lif içeriği de sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler.

Salatalık minarelerden potasyum, fosfor ve magnezyum gibileri sağlamasıyla dikkat çekti. Bunlar da hücrelerin su dengesini, sinir sisteminin çalışmasını, kasların hareketini sağlar.

Salatalık, kalp ve damar sağlığı için de faydalıdır.

Yüksek tansiyonu ve diyabeti kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

Salatalık, kansere karşı da koruyucu maddeler içerir.

Salatalık yemek, cildi de canlandırır ve gençleştirir.