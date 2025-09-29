Her hafta Montella'yı pişman ediyor! Can Uzun'un rakibi Harry Kane

Eintracht Frankfurt formasıyla harika bir sezon başlangıcına imza atan Can Uzun, takımının Mönchengladbach'ı 6-4 yendiği karşılaşmada bir gol, bir asistle oynadı. Hücumda hem kanatlarda hem de forvet mevkisinde görev alan Can Uzun, 11 milyon euro bonservis bedeliyle Nürnberg'den geldiği ve 4 yıllık anlaşma yaptığı yeni takımında tam anlamıyla fırtına estiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı bir gol atan milli futbolcu, Almanya Kupası'ndaki maçta asist yaptı. Bundesliga'da geride kalan beş haftada fileleri beş kez havalandırdı. Ligde 3 asist yapan Can Uzun Frankfurt'un attığı 8 gole direkt katkı sağladı. 19 yaşındaki oyuncu bu performansıyla 10 gol ve 3 asisti bulunan Harry Kane'in ardından hem gol krallığı yarışında hem de skora en çok katkı sağlayan isimler arasında ikinci sırada bulunuyor.

MİLLİ TAKIMDA KADROYA ALINMADI

Harikalar yaratan Can Uzun, Almanya'nın çok istemesine rağmen milli takım seçimini Türkiye için kullandı. Ancak şu ana kadar teknik direktör Montella ona istediği fırsatları vermedi. Oyuncu, A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik Euro 2024 kadrosunda kendisine yer bulamadı. Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan maçında kadroya alınmayan Can Uzun, İspanya karşılaşmasında ise yedek kulübesinde kaldı ve oyuna giremedi. Montella onun için yaptığı açıklamada "Can Uzun yakından izlediğimiz bir oyuncu. Onun pozisyonunda güçlü bir rekabet var. Gelişimini izliyoruz ve gelecekte uygun kararlar alacağız" demişti. Ancak Can Uzun her hafta attığı gol ve yaptığı asistlerle Montella'yı tercihi için pişman etmeye devam ediyor.

