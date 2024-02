Her kuşun eti yenmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Her fırsat ya da teklifin iyi olmadığına ve her konuda dikkatli ve seçici olunması gerektiğini belirtir.

Bazı fırsatlar veya teklifler kişiye zarar verebilir. Bu yüzden her teklifin kabul edilmesi konusunda acele edilmemesi gerektiğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

HER KUŞUN ETİ YENMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Her kuşun eti yenmez, er ya da geç öğreneceksin..."