Her sabah limonlu su içerek güne başlayanlara kötü haber. Uzmanlar açıkladı

Uzmanlar her sabah limonlu su içerek güne başlayanların dişleri için kötü olduğunu ve sindirim sistemini temizlemediğini açıkladı.

Her sabah limonlu su içerek güne başlayanlara kötü haber. Uzmanlar açıkladı

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; Milyonlarca insanın sabah ritüeli arasında güne bir bardak sıcak su ve limonla başladığı bildirildi. Uzmanlar ise bu yapılanın yanlış olduğunu açıkladı.

Her sabah limonlu su içerek güne başlayanların dişleri için kötü olduğunu ve sindirim sistemini temizlemediğini duyurdu.

“YANLIŞ BİR İNANIŞLA BUNU YAPIYORLAR”

Diş hekimi Nilesh Parmar konuyla ilgili şu sözleri söyledi:

“Su ve limon içen pek çok hasta tanıyorum ve keşke içmeseler. Sağlıklı bir seçeneği seçtiklerine dair yanlış bir inanışla bunu yapıyorlar çünkü duydukları bu.”

DETOKS ETKİSİ YOK

Leicester Royal Infirmary’de karaciğer cerrahı olan Profesör David Lloyd da, dişlere zarar vermesinin yanı sıra sıcak su ve limon içmenin iddia edildiği gibi karaciğeri “temizleyeceği” veya “detoks” yapacağı fikrini destekleyecek hiçbir şey olmadığını dile getirdi.

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