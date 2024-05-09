Her şeye ceza yazamayacaklar. Trafikte yeni dönem

Kaynak: Haber Merkezi
Her şeye ceza yazamayacaklar. Trafikte yeni dönem
Trafikte yeni dönem Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile başlıyor. Fahri trafik müfettişleri her şeye ceza yazamayacaklar.

Fahri trafik müfettişleri için yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı yönetmelik değişikliği ile trafik müfettişleri her şeye ceza yazamayacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre, fahri trafik müfettişi olarak seçilenler belirli önce eğitim alacaklar. Eğitime katılmayanlara müfettiş kimliği verilmeyecek.

Müfettişlere görevleri ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek. Eğitim ve değerlendirme toplantıları yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilecek.

Herhangi bir toplantıya katılmayan müfettişlerin tutanak düzenleme yetkileri katılacakları ilk toplantıya kadar askıya alınacak.

HER ŞEYE CEZA YAZAMAYACAKLAR

Müfettişlerin hangi trafik kural ihlalleri hakkında tutanak düzenleyebilecekleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek. 70 yaşından gün alanlar fahri trafik müfettişi olamayacak.

Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi üzerine İçişleri Bakanı'nın onayı ile sonlandırılabilecek.

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