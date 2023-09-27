'Her şeye Rağmen' gösterime girecek. 4 yıldır erteleniyordu

Önce Pandemi, ardından da deprem nedeniyle gösterimi iki kez ertelenen 'Her Şeye Rağmen', 4 yılın ardından gösterime girmeye hazır. Filmin İstanbul'daki galasına çok sayıda ünlü isim ve diplomat katıldı

'Her şeye Rağmen' gösterime girecek. 4 yıldır erteleniyordu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Verway’in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş'ın yönetmenliğini üstlendiği iş insanı İlhan Doğan’ın hayat hikâyesini anlatan 'Her Şeye Rağmen'in galası yapıldı.

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Çekimleri Türkiye ve Almanya’da yapılan, yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş’ın yaptığı, Türk ve Alman oyunculardan oluşan “Her Şeye Rağmen” filminin başrollerinde Erkan Petekkaya ile Sinan Akdeniz’in yanı sıra Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mırza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser paylaştı.

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Filmde Erkan Petekkaya’nın oynadığı İlhan karakterinin babasını canlandıran ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ünlü oyuncu Rıza Akın’da unutulmadı. Filmin gösterildiği salonların önündeki fuaye alanında çiçeklerle süslenmiş fotoğrafı da konularak gecede anılan Rıza Akın’ın Japon asıllı eşi Miho Shimotashiro’da galaya katılanlar arasındaydı. Filmin oyuncuları galada Rıza Akın’nın fotoğrafı önünde oturarak topluca fotoğraf çektirdiler ve “Rıza Ağabey de aramızda” dediler.

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İlhan Doğan’ı, Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyor. Film, çekimler sırasında Pandemi kısıtlamalarına, vizyona gireceği tarihte ise Türkiye’de 11 şehrimizi sarsan büyük deprem felaketine denk gelmiş, gösterim tarihi ertelenmişti.

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İLHAN DOĞAN GALAYA EŞİ VE KIZIYLA KATILDI

Filmi izlemeye gelenler arasında İstanbul’da görev yapan diplomatlarda vardı. Altmış iki ülkeye satışı yapılan filmin İstanbul’daki galası için iş insanı İlhan Doğan’nın davetlisi olarak katılan diplomatlar arasında Brezilya Başkonsolosu, Malezya Başkonsolosu, Venezuela Başkonsolosu, İran Başkonsolosu, Arjantin Başkonsolosu, Hırvatistan Başkonsolosu, İsveç Konsolosluğu proje yöneticisi, Gürcistan Başkonsolos yardımcısı da kendileri için hazırlanan özel salonda filmi İngilizce alt yazılı olarak izlediler.

Müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yaptığı gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan 'Her Şeye Rağmen', gösterime 29 Eylül'de girecek.

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