Müge Anlı'dan komünistleri kızdıracak sözler. Her şeyi canlı yayında söyledi

Hafta içi her gün Atv ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok dikkat çeken programı olmaya devam ediyor.

Tüm sezon boyunca kaybolan kişileri bularak, faili meçhul cinayetleri açığa çıkartarak ve daha birçok olayın arka yüzünü ortaya çıkaran Müge Anlı, bu kez canlı yayında yaptığı Komünist açıklaması ile gündem olurken, kendisine tepkilerin gelmesi de gecikmedi

Müge Anlı’nın tepki çeken sözleri şu şekildeydi: “Kardeşini öldürmüş, komünist, terörist, madde bağımlısı bilmem ne…”

Gazeteci Nasuh Bektaş, Müge Anlı’nın o sözlerine tepki gösterdi ve “Kanunun suç saydığı konuları anlarız da komünist olmak bir suç mudur?” şeklinde paylaşım yaptı