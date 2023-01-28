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  • Müge Anlı'dan komünistleri kızdıracak sözler. Her şeyi canlı yayında söyledi

Müge Anlı'dan komünistleri kızdıracak sözler. Her şeyi canlı yayında söyledi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı canlı yayında yaptığı "komünist" açıklamasıyla gündemde.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 11:36
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Her şeyi canlı yayında söyledi. Müge Anlı'dan komünistleri kızdıracak sözler

Müge Anlı'dan komünistleri kızdıracak sözler. Her şeyi canlı yayında söyledi
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Hafta içi her gün Atv ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok dikkat çeken programı olmaya devam ediyor.

Tüm sezon boyunca kaybolan kişileri bularak, faili meçhul cinayetleri açığa çıkartarak ve daha birçok olayın arka yüzünü ortaya çıkaran Müge Anlı, bu kez  canlı yayında yaptığı Komünist açıklaması ile gündem olurken, kendisine tepkilerin gelmesi de gecikmedi

Müge Anlı’nın tepki çeken sözleri şu şekildeydi: “Kardeşini öldürmüş, komünist, terörist, madde bağımlısı bilmem ne…”

Gazeteci Nasuh Bektaş, Müge Anlı’nın o sözlerine tepki gösterdi ve “Kanunun suç saydığı konuları anlarız da komünist olmak bir suç mudur?” şeklinde paylaşım yaptı

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s karakoc
28.01.2023 12:30
Zavallı...  
 
Teist
28.01.2023 12:28
Bu kadını gazetelerden öğrendim Kim ulan bu kadın? Programı kimler izliyor? akp seçmeni. Eğitimi, bilgisi, birikimi ne? Yüce Kuran'ı okuyan birisi, onun programını izlemez. Ahzab 37.50.51. Nebe 33 34  
 
...Ozan Ariften.
28.01.2023 12:26
Sn.Mackalı saygı hakedene duyulur. Saygılar..  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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