Her yemeğe lezzet katıyor. Ünlü aşçılar sır gibi saklıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iş adamı Mustafa Demirci, “Geçtiğimiz yıl tonu 4 bin TL'den satılan fındık kabuğunun fiyatı bugün 3 bin TL'ye düştü. Doğalgazın yaygınlaşması bu düşüşte etkili oldu. Ancak kabuk, bazı işletmeler için hala önemli bir yakacak olarak kullanılıyor. Karadeniz'de taş fırınlarda odun yerine kabuk tercih ediliyor” dedi.

SURİYE'YE SATILIYOR

Fındık kabuğunun yurt içinde kullanıldığı gibi yurt dışına da ihraç edildiğini belirten Demirci, “Fındık kabuğunu özellikle doğalgaz kullanmayan Suriye şehirlerine ihraç ediyoruz. 50 kiloluk çuvallar fabrika çıkışında 150 TL'ye satılırken, piyasada 200 TL'ye alıcı buluyor. Aradaki fiyat farkı ise nakliye ve hamaliye gibi işletme giderleridir. Fabrika çıkışından sonra 50 kiloya göre 50 liralık fiyat farkı normaldir diye düşünüyorum” dedi.

Fırıncı İlhan Çiçek ise, taş fırınlarda odun yerine fındık kabuğu kullanmayı tercih ettiğini ifade etti. Çiçek, “1 ton odun 4 bin TL'den fazla iken, 1 ton fındık kabuğu 3 bin TL. Fındık kabuğu daha kısa zamanda yüksek ısıya ulaşıyor ve ayrıca yemeğe kattığı aroma nedeniyle tercih ediyorum” diye konuştu.