Her yerde aranıyordu. Katili domuz çıktı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde ikamet eden Bekir Karagedik, dün hayvanlarını otlatmak için dışarı çıktı.

Hayvanlar ahıra döndü Karagedik ise eve geri dönmedi. Karagedik'e cep telefonla da ulaşamayan ailesi, 112 Acil Sağlık ekipleri’ne haber verdi.

YABAN DOMUZU SALDIRDI

İhbar sonrası olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Andırın Orman mMüdürlüğü ekipleri ile mahalleliler de çalışmalara destek oldu. Karagedik'in 04.00 sularında cansız bedeni bulundu.

74 yaşındaki Karagedik'in yaban domuzu saldırısının kurbanı olduğu ortaya çıktı. Talihsiz adamın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.