Her yıl 11 milyon kişi bu yüzden ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Kaynak: İHA
Her yıl 11 milyon kişi bu yüzden ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı
Bilecik Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu araştırmalar sonucunda dünya genelinde her yıl 11 milyon kişinin hipertansiyon yüzünden öldüğünü belirtti.

Ferhat Damkacı, çoğunlukla 30-70 yaş arasında görülen hipertansiyon hastalığından söz ederek, hipertansiyonun tedavi edilmezse ciddi sağlık problemlerine yol açabilecek kronik bir hastalık olduğunu söyledi.

aw207006-01.jpg

Hipertansiyon; inme, kalp krizi, kalp yetmezliği ve böbrek hasarı gibi ölümcül sonuçlara sebep olması yüzünden dünya genelindeki hastalık ve ölümlerin en önde gelen risk faktörü olarak kabul görmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu araştırmalara bakıldığında dünyanın genelinde 1,3 milyar kişi hipertansiyon ile mücadele etmekte olup her sene 30-70 yaş arasındaki yaklaşık 11 milyon kişi hipertansiyon yüzünden yaşamını yitirmektedir.

9904-iwasyei8209128.jpg

Türkiye’de, 2023’te yapılan bir araştırmada 15 yaş üzerindeki nüfusta hipertansiyon sıklığının yüzde 18,3 olduğu ve sıklığın yaşla beraber yükseldiği tespit edilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı 2022 yılı ölüm ve ölüm sebebi istatistiklerine bakıldığında da ülkemizde yaşanan ölümlerin yüzde 3,5’u hipertansiyon yüzündendir.

Vakaların yüzde 95’inde hipertansiyona sebep olan asıl neden tam olarak tespit edilememiş olmakla beraber altta yatan en sık sebepler arasında yüksek tuz ve yağ tüketimi, meyve ve sebzeden fakir diyet, aşırı kilo ya da obezite, yetersiz fiziksel aktivite, zararlı alkol kullanımı, tütün ve tütün ürünleri tüketimi ile stres yer almaktadır.

foto-upload-1232490456.jpg

Son Haberler
Cem Yılmaz estetik yaptırdı Magazin
Cem Yılmaz estetik yaptırdı
Ev sahibi bu şartlar dışında kiracıyı çıkaramaz Ekonomi
Ev sahibi bu şartlar dışında kiracıyı çıkaramaz
Altay Bayındır yalanlandı Spor
Altay Bayındır yalanlandı
Kerem İnan'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak açıklama Spor
Kerem İnan'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak açıklama
Avrupa Birliği'nin ekonomik ayrımı nasıl sonuçlanacak Ekonomi
Avrupa Birliği'nin ekonomik ayrımı nasıl sonuçlanacak
19 Mayıs'ta trenler ücretsiz hizmet verecek Gündem
19 Mayıs'ta trenler ücretsiz hizmet verecek
Zonguldak’ta korkutan yangın Yerel Haberler
Zonguldak’ta korkutan yangın