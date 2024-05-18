Her yıl 11 milyon kişi bu yüzden ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Ferhat Damkacı, çoğunlukla 30-70 yaş arasında görülen hipertansiyon hastalığından söz ederek, hipertansiyonun tedavi edilmezse ciddi sağlık problemlerine yol açabilecek kronik bir hastalık olduğunu söyledi.

Hipertansiyon; inme, kalp krizi, kalp yetmezliği ve böbrek hasarı gibi ölümcül sonuçlara sebep olması yüzünden dünya genelindeki hastalık ve ölümlerin en önde gelen risk faktörü olarak kabul görmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu araştırmalara bakıldığında dünyanın genelinde 1,3 milyar kişi hipertansiyon ile mücadele etmekte olup her sene 30-70 yaş arasındaki yaklaşık 11 milyon kişi hipertansiyon yüzünden yaşamını yitirmektedir.

Türkiye’de, 2023’te yapılan bir araştırmada 15 yaş üzerindeki nüfusta hipertansiyon sıklığının yüzde 18,3 olduğu ve sıklığın yaşla beraber yükseldiği tespit edilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı 2022 yılı ölüm ve ölüm sebebi istatistiklerine bakıldığında da ülkemizde yaşanan ölümlerin yüzde 3,5’u hipertansiyon yüzündendir.

Vakaların yüzde 95’inde hipertansiyona sebep olan asıl neden tam olarak tespit edilememiş olmakla beraber altta yatan en sık sebepler arasında yüksek tuz ve yağ tüketimi, meyve ve sebzeden fakir diyet, aşırı kilo ya da obezite, yetersiz fiziksel aktivite, zararlı alkol kullanımı, tütün ve tütün ürünleri tüketimi ile stres yer almaktadır.