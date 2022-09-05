Yaz mevsiminin en çok dinlenen şarkılarını açıkladı

Müzik platformu Spotify'nin hem dünya hem de Türkiye özelinde derlenen listelerine göre, 80 – 90 jenerasyonu üzerinde etkili olan sanatçılardan neredeyse hiçbirinin ismine rastlanılmazken, listenin zirvesinde “Bi’ Tek Ben Anlarım” isimli şarkısıyla KÖFN grubunun olduğu görüldü Dünya genelinde en çok dinlenen şarkı ise Harry Styles’ın As It Was şarkısı oldu
Spotify’dan yapılan açıklamaya göre liste, 29 Mayıs – 29 Ağustos arasındaki tarihleri baz alıyor
Listenin ikinci sırasına şarkıcı Güneş’in 'Suçlarımdan Biri' şarkısı girdi
. Listenin üçüncü sırasında ise Sefo’nun 'Tutsak' isimli parçası var.
İşte Spotify platformunda ülkemizde yazın en çok dinlenen parçaları
- Bi’ Tek Ben Anlarım – KÖFN
- Suçlarımdan Biri – Güneş
- Tutsak – Sefo
- İmdat – Çakal
- Konum Gizli (feat. Murda) – MERO, Murda
- ARASAN DA – UZI
- ISABELLE – Capo, Sefo
- Nerdesin – Ezhel
- 2T1BB – BEGE, Yung Ouzo
- Aşk Sadece Anlayana – Velet
- Gökyüzünü Tutamam – Can Koç
- Diğer Yarım – ATE
- Olmazlara İnat – Berkay Altunyay
- PAPARAZZI – UZI
- Bilir O Beni – Pinhani
- Mingoflalar – Çakal
- Al Sevgilim – Funda Arar, Semicenk
- GELMEZSEN GELME – Lvbel C5
- Ara – Zeynep Bastık
- Seni Dert Etmeler – Madrigal
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