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Yaz mevsiminin en çok dinlenen şarkılarını açıkladı

En çok dinlenen yaz şarkıları açıklandı. Listenin ilk 20 sırasına bakıldığında Z kuşağının tercihlerinin listeyi belirlediği anlaşıldı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:50
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 10:52
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Her yıl olduğu gibi bu yılda da yaz mevsiminin en çok dinlenen şarkıları açıklandı.

Yaz mevsiminin en çok dinlenen şarkılarını açıkladı
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Müzik platformu Spotify'nin  hem dünya hem de Türkiye özelinde derlenen listelerine göre, 80 – 90 jenerasyonu üzerinde etkili olan sanatçılardan neredeyse hiçbirinin ismine rastlanılmazken, listenin zirvesinde “Bi’ Tek Ben Anlarım” isimli şarkısıyla  KÖFN grubunun olduğu görüldü Dünya genelinde en çok dinlenen şarkı ise Harry Styles’ın As It Was şarkısı oldu

Spotify’dan yapılan açıklamaya göre liste, 29 Mayıs – 29 Ağustos arasındaki tarihleri baz alıyor

Listenin ikinci sırasına  şarkıcı Güneş’in 'Suçlarımdan Biri' şarkısı girdi

. Listenin üçüncü sırasında ise Sefo’nun 'Tutsak' isimli parçası var.

 

İşte Spotify platformunda ülkemizde yazın en çok dinlenen parçaları

  1. Bi’ Tek Ben Anlarım – KÖFN
  2. Suçlarımdan Biri – Güneş
  3. Tutsak – Sefo
  4. İmdat – Çakal
  5. Konum Gizli (feat. Murda) – MERO, Murda
  6. ARASAN DA – UZI
  7. ISABELLE – Capo, Sefo
  8. Nerdesin – Ezhel
  9. 2T1BB – BEGE, Yung Ouzo
  10. Aşk Sadece Anlayana – Velet
  11. Gökyüzünü Tutamam – Can Koç
  12. Diğer Yarım – ATE
  13. Olmazlara İnat – Berkay Altunyay
  14. PAPARAZZI – UZI
  15. Bilir O Beni – Pinhani
  16. Mingoflalar – Çakal
  17. Al Sevgilim – Funda Arar, Semicenk
  18. GELMEZSEN  GELME – Lvbel C5
  19. Ara – Zeynep Bastık
  20. Seni Dert Etmeler – Madrigal
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