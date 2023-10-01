Her yudumu ölüm

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, "Metil alkolün yaklaşık 1-2 kaşık kullanılması dahi görme fonksiyonlarının tamamen kaybedilmesine yol açar." uyarısında bulundu.

KAYNAK: AA
Her yudumu ölüm

Editör: Murat Öztürk

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, metil alkol alan kişide görme fonksiyonlarının kaybedilmesinin yanı sıra bağırsak sistemi ve karaciğer fonksiyonunun bozulması ile böbrek yetmezliğine yönelik toksik etkilerin 6-8 saatte ortaya çıkabileceğini açıklayarak uyarılarda bulundu. Yüzbaşıoğlu, sahte içki tüketen kişilerin sıkça metil alkol zehirlenmesi şikayetiyle acil servislere başvurduğunu duyurdu ve şunları söyledi:

"İyi bir kimyacı değilseniz metil ile içkide kullanılan etil alkolü ayırt etme şansınız yok. Metil alkolden hazırlanmış içkiler, kokusundan, renginden veya tadından ayırt edilemiyor.
Metil alkol, kanımızda ve karaciğerimizde parçalandıktan sonra ortaya çıkan maddeler, vücudumuzun tüm sistemlerine zarar vermek istiyor. Kişinin bilincinin kapanması veya uykuya meyilli olması, baş ağrısı, sara nöbetleri ve görme problemleri yaşaması metil alkol zehirlenmesini gösteriyor. Görme fonksiyonlarında kalıcı bozulmanın yanı sıra bağırsak sisteminin ve karaciğer fonksiyonunun bozulması ile böbrek yetmezliğine yönelik toksik etkiler ortaya çıkacaktır. Metil alkol alan kişide bu şikayetler 6-8 saatte görülebilir."

“ÇOK ERKEN VE MÜDAHALE GEREKİYOR”

Metil alkol zehirlenmesinde erken müdahalenin çok önemli olduğunu vurgulayan Yüzbaşıoğlu, tedavi sürecinin uzun ve zorlu olabileceğinin de altını çizdi. Yüzbaşıoğlu, metilin en ufak kullanımının bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Metil alkolün yaklaşık 1-2 kaşık kullanılması dahi görme fonksiyonlarının tamamen kaybedilmesine, bu seviyenin üzerine çıkılması ise ölüme yaklaşılmasına yol açar. Halk arasında 'bir duble' olarak tabir edilen içki bile ölüm için yeterlidir. Dolayısıyla zehirlenmelerde ilk bardağın dahi ölümle sonuçlanabileceğini bilmemiz gerekiyor.
Kişiler, sahte içkinin yanında normal içkiyi kullandığında 'panzehrini' almış gibi görüyorlar ama durum böyle değil. Bu şekilde hastalığı saklasalar da bir süre sonra toksik etkiler daha şiddetli oluyor. Hastalar, acil servislere daha geç geldiği için geç tedaviye bağlı olarak daha kalıcı hasarlarla karşı karşıya kalıyorlar."


AA


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