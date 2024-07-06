Herkes başkanın kolundakileri merak etti. Tarkan’ın şarkısı gibi...

Tele 1’de ekranlara gelen ‘Ege Saati’ programında ilginç kareler dikkat çekti.

Programın konuğu Çeşme'nin ilk kadın Belediye Başkanı Lal Denizli’ydi.

Denizli’nin konuştuklarından ziyade programa başkanın takıları damga vurdu.

Programda, Denizli'nin Çeşme için planlarından ve projelerinden çok, onun koluna taktığı takılar konuşuldu.

Bu aksesuarlar, sadece bir moda ifadesi olmanın ötesinde, bir liderin kişisel tarzını ve belki de yönetim anlayışını yansıtan unsurlar olarak dikkat çekti.

Başkan Denizli'nin takı seçimi, izleyiciler arasında ve sosyal medyada geniş yankı buldu ve programın en çok konuşulan yönü haline geldi.

LAL DENİZLİ KİMDİR?

1991 doğumlu Lal Denizli, ünlü futbol teknik direktörü Mustafa Denizli'nin kızı olarak tanınmakta.

Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş gibi önemli takımları çalıştıran babasının izinden giderek, kendi alanında eğitimini ve kariyerini ilerletmişti.

Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini tamamlamış ve Uluslararası İlişkiler konusunda yüksek lisans yapmıştı.

Lal Denizli, siyasi arenada da aktif bir rol almakta ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları'nda çalışmalarını sürdürmekte.

TARKAN'IN 'KIL OLDUM ABİ' ŞARKI SÖZLERİ:

Takmış takıştırmış

Sürmüş sürüştürmüş

Bir dağınıklık, bir rüküşlük

Kıl oldum abi

Giyinmiş rengarenk

Perperişan hali

Üstelik çorabı da kaçmış

Kıl oldum abi

Kaçacak yer ararım

Görsem karanlıkta

Başına güneş mi geçti

Ne oldu sana

Kendine gel kendine

Dönde bir bak haline

Aynalara küsmüşsün

Kıl oldum abi