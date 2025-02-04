Herkes bu teğmenin hareketini konuşuyor! İhraçlara tepki olarak…

Tuzla Piyade Okulu’nda yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren Atatürkçü teğmenlerin ihracını protesto eden Teğmen Mustafa Görkem Öksüz TSK’dan ayrıldığını açıkladı.

ARKADAŞLARININ İHRAÇ EDİLMESİ SONRASI OLAYI PROTESTO ETTİ

Olay, Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanmıştı. 10 Kasım 2023’te Atatürk’ü anma töreninde yakasını Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmene tepki gösteren 4 Atatürkçü teğmen TSK’dan ihracı gerçekleştirilmişti. TELE 1’in özel haberine göre; Arkadaşlarının ihraç edilmesi sonrası olayı protesto eden teğmen Mustafa Görkem Öksüz ise mesaiye gitmeyerek kendisini TSK’dan attırdı. TELE1’e de konuşan Teğmen Mustafa Görkem Öksüz, “Silah arkadaşlarımın haksız ihracına tepki göstermek maksadıyla mesleğimden ayrıldım” ifadelerini kullandı.

“BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLAYDI”

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından subay olma kararı aldığını vurgulayan Görkem Öksüz, 10 Kasım’da yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenin hakaretvari cümleler kullandığını belirterek, “10 Kasım 2023 tarihinde anma töreni esnasında bir şahsın devletimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını takmayarak hakarete varan davranışlar içerisine girmesi esasında bardağı taşıran son damlaydı” dedi.

“TEPKİ GÖSTERMEK MAKSADIYLA MESLEĞİMDEN AYRILDIM”

Görkem Öksüz arkadaşlarının ihracına tepki olarak TSK’dan ayrıldığının altını çizerken, “benim de her daim sevgi ve gururla taşıdığım üniformamdan ayrılma isteğim tam bu noktada tezahür etti… Ardından kararımı verdim ve silah arkadaşlarımın haksız ihracına tepki göstermek maksadıyla mesleğimden ayrıldım” ifadelerini kullandı.