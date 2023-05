Amerika’da master yaptığım yıllarda, çalıştığım üniversitenin yemek salonu açık büfe şeklindeydi. Herkes dilediği yemekten istediği kadar alabiliyordu. Yemekhanenin kapısında; “Take what you need. Eat what you take” yazıyordu. Yani "Yiyeceğin kadar al, ne aldıysan ye” demekti.