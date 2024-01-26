Herkes e Devletini kontrol etsin. Hiç haberiniz bile olmadan AKP'li olmuş olabilirsiniz

Seçim dönemi yaklaştıkça seçime dair yapılan usulsüzlükler de kendisini göstermeye başladı. Ankara’da avukat olan İdil Tetik, annesi ve arkadaşlarının e-devlet üzerinden siyasi parti üyeliklerini sorguladıklarında hepsinin AKP’ye üye olduklarını ve gördükleri karşısında şok olduklarını açıkladı.

Çünkü Tetik’e göre ne annesinin ne annesinin arkadaşlarının AKP’li olmadıkları, AKP’ye sempati de duymadıklarını, bu zamana kadar AKP’ye üyelik başvurusunda da bulunmadıkları ifade edildi.

Ankara Yenimahalle İlçe Teşkilatına üyelikleri yapılan vatandaşlar kendilerinden habersiz yapılan üyelik için şikâyetçi olacaklarını açıkladı.

“NASIL OLSA KAZANACAKLAR”

Annesi ve arkadaşlarının bu üyelik sonucunda neler olabileceğini araştıran Avukat İdil Tetik, bu durumu siyasi partilere ilettiğinde ise, bir partinin ne kadar çok üyesi olursa yapılan anketlerde diğer seçmenleri manipüle ederek vatandaşlara ‘Nasıl olsa kazanacaklar’ algısını yarattıkları cevabını aldı.

“HERKES E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULASIN”

Avukat Tetik yapılan bu uygulamanın hileli bir seçim işlemi olduğunu, vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiğini ve işlendiğini ifade ederek, bu işlemi iktidar partisinin yapması durumunda savcılıkların harekete geçmediğini vurguladı.

Tüm vatandaşların e devletine bakmasını ve siyasi parti üyelik sorgulamasını yapmalarını tavsiye eden Tetik, kendilerinden habersiz bir şekilde parti üyeliği yapılan vatandaşların savcılığa suç duyurusunda bulunmasının da demokrasi için önemli olduğunu söyledi.