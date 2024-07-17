Herkes emekli maaşını konuşurken bu 3 madde gözden kaçtı

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Güler, bu teklifin vergi ve sosyal güvenlik mevzuatlarında, ayrıca bazı kanunlarda değişiklikler öngördüğünü belirtti. Teklif, yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplam 53 maddeden oluşuyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI VE EMEKLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ

Teklife göre, yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilecek. Ayrıca, en düşük emekli aylığı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak. Uluslararası şirketler ise Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri gelirden %15 asgari kurumlar vergisi ödeyecek.

İŞ DÜNYASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Vergi paketinde iş dünyasının karşı çıktığı üç düzenlemenin yer almaması dikkat çekti. Buna göre, asgari gelir vergisi ve ciro üzerinden asgari kurumlar vergisi alınması teklifte yer almadı. Ayrıca, kurumların iştirak hisse satışındaki istisnanın %75'ten %25'e inmesi ile iştirak hisselerinin bölünmesinin kaldırılması da paketten çıkarıldı.

HASILAT DENETİMLERİ VE YENİ VERGİ UYGULAMALARI

Abdullah Güler, OECD'nin ilan ettiği uluslararası kurallar kapsamında, küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirden %15'lik asgari kurumlar vergisi alınacağını belirtti. Teklifte asgari gelir vergisine yönelik bir düzenlemenin yer almadığını da ekledi. Güler, "Doktor, diş hekimi ve diğer gelir vergisine tabi mükelleflerin yıl içerisinde belirli aralıklarla hasılat tespitine yönelik denetimler yapılacak. Bu denetimlerin sonucunda ortalama bir rakam belirlenecek. Verilen beyanname ile arasında %20'den fazla bir fark çıktığında, mükellef izaha davet edilecek" diye konuştu.