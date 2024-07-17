Herkes emekli maaşını konuşurken bu 3 madde gözden kaçtı

Düzenleme: Kaynak: Oda TV
Herkes emekli maaşını konuşurken bu 3 madde gözden kaçtı

AKP’nin dün kameralar karşısında açıkladığı vergiler kanunu ve emekli maaşına yapılan zam konusu tüm Türkiye’nin gündemiyken satır aralarında gözden kaçan 3 madde tartışma konusu oldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Güler, bu teklifin vergi ve sosyal güvenlik mevzuatlarında, ayrıca bazı kanunlarda değişiklikler öngördüğünü belirtti. Teklif, yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplam 53 maddeden oluşuyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI VE EMEKLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ

Teklife göre, yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilecek. Ayrıca, en düşük emekli aylığı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak. Uluslararası şirketler ise Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri gelirden %15 asgari kurumlar vergisi ödeyecek.

canli-yayinda-emekli-maasi.jpg

İŞ DÜNYASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Vergi paketinde iş dünyasının karşı çıktığı üç düzenlemenin yer almaması dikkat çekti. Buna göre, asgari gelir vergisi ve ciro üzerinden asgari kurumlar vergisi alınması teklifte yer almadı. Ayrıca, kurumların iştirak hisse satışındaki istisnanın %75'ten %25'e inmesi ile iştirak hisselerinin bölünmesinin kaldırılması da paketten çıkarıldı.

093718767-emekli-2.jpg

HASILAT DENETİMLERİ VE YENİ VERGİ UYGULAMALARI

Abdullah Güler, OECD'nin ilan ettiği uluslararası kurallar kapsamında, küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirden %15'lik asgari kurumlar vergisi alınacağını belirtti. Teklifte asgari gelir vergisine yönelik bir düzenlemenin yer almadığını da ekledi. Güler, "Doktor, diş hekimi ve diğer gelir vergisine tabi mükelleflerin yıl içerisinde belirli aralıklarla hasılat tespitine yönelik denetimler yapılacak. Bu denetimlerin sonucunda ortalama bir rakam belirlenecek. Verilen beyanname ile arasında %20'den fazla bir fark çıktığında, mükellef izaha davet edilecek" diye konuştu.

İlgili Haberler
Müsavat Dervişoğlu'ndan emekli maaşı tepkisi: İdam fermanıdır
Bütün emeklilere ek zam geliyor! Eski ekonomi bakanı canlı yayında tarih verdi
Emekliler en düşük emekli maaşına isyan etti. Mezara bile gidemezsin bu parayla. Elektriğe yüzde 38 emekliye yüzde 24 zam!
Zam farkını gören emekliler şoka girdi! Kimi 27 lira kimi 50 lira kimi 1000 lira zam aldı
Son Haberler
Tekirdağ'da 15 bin balya saman cayır cayır yandı Gündem
Tekirdağ'da 15 bin balya saman cayır cayır yandı
Bungalov tatili faciaya dönüştü Gündem
Bungalov tatili faciaya dönüştü
15 bin balya saman yandı Yerel Haberler
15 bin balya saman yandı
Duruşmada kalp krizi geçirdi! Depremde 269 kişiye mezar olmuştu Gündem
Duruşmada kalp krizi geçirdi! Depremde 269 kişiye mezar olmuştu
Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek Otomotiv
Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek
Mısır Çarşısı'nda 20 bin kişilik aşure dağıtıldı Yerel Haberler
Mısır Çarşısı'nda 20 bin kişilik aşure dağıtıldı
Bodrum'a "Resilient Lady" ile binlerce turist geldi Ekonomi
Bodrum'a "Resilient Lady" ile binlerce turist geldi