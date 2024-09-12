'Herkes faturasını yüzde 10 azaltabilir'. İSKİ o detayı açıkladı

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı? İstanbul'un yeteri kadar suyu var mı? Su faturaları düşer mi? gibi soruları yanıtladı.

Öte yandan Solmaz, su faturalarına dikkat çekerek, "Herkes faturasını yüzde 10 azaltabilir" diyerek su faturalarını düşürmenin sırrını vatandaşlarla paylaştı.

"HERKES FATURASINI YÜZDE 10 AZALTABİLİR"

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, EKOL TV'de yaptığı açıklamada, hedeflerinin herkesin faturasını yüzde 10 azaltması olduğuna dikkat çekerek, “Faturanızdaki su tüketim miktarınızı yüzde 10 azaltabilirsiniz. Hayat standardınızı değiştirmeden. Yani duş süreniz 10 dakikaysa 9 dakikaya indireceksiniz. Bulaşık makinanızı, çamaşır makinanızı dolu çalıştıracaksınız. Çimeni, İngiliz çimi ekip bunu sulamak yerine iklime uygun bitkiler ekeceksiniz dolayısıyla bunlar kendi doğal yağmur suyuyla beslenecekler. Aynı şekilde imkanı olan sanayi kuruluşları da geri dönüşüm suyu kullanacaklar. Bütün bunların hedefi hem karbon ayak izini azaltmak, hem de su arzını sürdürülebilir kılmak. Bütün bunlar gerçekleştirildiği takdirde İstanbul'un su açısından herhangi bir problem yaşaması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’DA KISA VADEDE SU SIKINTISI YAŞANMAYACAK”

İstanbul'da kısa vadede yani önümüzdeki 1-2 yıl içinde herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacağını belirten Solmaz, “Bir su problemi yaşanmayacak. Fakat bizim sadece önümüzdeki 1-2 yıl değil, 2053 yılına kadar 30 yıllık projeksiyonumuz da hazır. Bu projeksiyonumuzun içerisinde gerek Melem Barajı'nın tamamlanması, buna bağlı terfi istasyonları, Avrupa Yakası'nda Rezve ve Mutludere'nin İstanbul'a kazandırılması gibi projelerimizin yanında bu yıl sonuna varmadan 100 bin metreküplük bir deniz suyu arıtma tesisinin de ihalesine çıkacağız. Bunu da su kaynaklarımıza ilave etmiş olacağız. Tüm bu çalışmalarımızın da hedefinde İstanbul'u susuz bırakmamak gibi bir hedefimiz var. Bunu da gerçekleştireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.