Herkes faydalı sanıyor ama kahvaltıda zehir saçıyorlar! Uzmanlar uyardı

Uyarılar, birçok kişi tarafından göz ardı ediliyor ve bazı tahılların aşırı tüketimi, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabildi.

Tahıllar, sabah kahvaltılarının temel bileşenlerinden biri olup, genellikle vücuda gerekli enerjiyi sağlamak ve uzun süre tok kalmak için tercih ediliyor.

Diyetisyen Dr. Emily Turner, "Tahıllar, lif, protein, vitamin ve mineral kaynakları açısından zengin, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayan harika bir seçenektir. Ancak, her tahılın sağlık üzerindeki etkisi farklıdır ve bazıları aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

ŞEKERLİ TAHILLAR: SAĞLIĞINIZIN EN BÜYÜK DÜŞMANI

Kahvaltı için tercih edilen tahılların arasında şekerli ve işlenmiş tahıllar, uzmanlar tarafından en çok uyarılan seçenekler arasında yer alıyor. Yapılan birçok bilimsel çalışma, aşırı şekerli tahıl tüketiminin, obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve diğer metabolik hastalıklarla doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor.

Beslenme ve halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. John Harvard, "Şekerli tahıllar, vücutta ani kan şekeri yükselmelerine neden olarak, insülin direncinin gelişmesine zemin hazırlar. Bu durum, uzun vadede diyabet ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Şekerli kahvaltı gevreklerinin içinde genellikle rafine şeker, yapay tatlandırıcılar ve fazla miktarda tuz bulunur. Bu da, metabolizmanın dengesizleşmesine yol açarak vücudun insülin yanıtını bozar.

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GLUTEN İÇEREN TAHILLAR: KİMLER İÇİN ZARARLI OLABİLİR?

Bir diğer önemli konu ise gluten içeren tahıllar, özellikle buğday, arpa ve çavdar gibi ürünler.

Gluten intoleransı veya çölyak hastalığı bulunan bireyler için bu tahıllar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Buğdayda bulunan gluten, bazı bireylerde bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine yol açarak bağırsaklarda hasara neden olabilir.

Gastroenteroloji uzmanı Dr. Helen Walker,"Gluten, çölyak hastalığı ve gluten hassasiyeti olan bireyler için sindirim sorunları, karın ağrısı ve hatta bağışıklık sistemi problemleri yaratabilir. Bu nedenle, gluten içeren tahılların tüketimi bu kişiler için büyük bir risk taşıyabilir" uyarısında bulundu.

Gluten içeren tahılların sağlıklı bireyler üzerinde de potansiyel olumsuz etkileri olabilir.

Yüksek glutenli diyetler, bazı çalışmalara göre iltihaplanmayı artırabilir ve vücudun sindirim fonksiyonlarını zorlayabilir.

Araştırmalar, glutenin bağışıklık sistemine etkisi ve bağırsak florası üzerinde oluşturduğu değişikliklerin, sindirim sistemi hastalıklarına yol açabileceğini gösteriyor.

TAHIL SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Sağlıklı bir kahvaltı için tahıl seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Dr. Helen Thompson, beslenme uzmanı, "İdeal bir kahvaltı tahılı, işlenmemiş, tam tahıl ürünlerinden olmalıdır. Bu tahıllar daha fazla lif ve besin maddesi içerir ve kan şekerini dengede tutar. Ayrıca, glüten içermeyen seçenekler de mevcuttur ve gluten hassasiyeti olanlar için en iyi tercih olabilir" dedi.

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Tam tahıllı yulaf, kahverengi pirinç, quinoa ve kinoa gibi glütensiz seçenekler, kahvaltı için sağlıklı alternatifler arasında sayılabilir. Bu tahıllar, sindirimi kolaylaştıran lifler içerir ve uzun süre tok tutar.

Ayrıca, işlenmiş ve şekerli tahıllardan kaçınılması, özellikle kahvaltı sırasında düşük glisemik indeksli yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini uzmanlar vurguladı.

SAĞLIK İÇİN DOĞRU TAHIL SEÇİMİ

Kahvaltıda tahıl tüketiminin sağlığa olan faydaları tartışmasız. Ancak, yanlış tahıl seçimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Şekerli ve işlenmiş tahılların aşırı tüketimi, kalp hastalıkları, diyabet ve diğer metabolik hastalıkların riskini artırabilirken, gluten içeren tahıllar, bazı bireyler için sindirim sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar, kahvaltıda sağlıklı, işlenmemiş ve doğal tahıl seçeneklerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.