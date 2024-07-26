Herkes kayıp ilanındaki kişiyi Kamala Harris sandı ama gerçek bambaşka çıktı

ABD’de Başkan Biden’ın Trump’a karşı seçim yarışından çekilmesi sonrası tüm gözler Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e çevrildi. Resmen duyurulmasa da Harris, Demokratların bir numaralı adayı olarak görülüyor. Demokratların tam destek verdiği Harris, Trump’a karşı seçilmesi durumunda ABD’nin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçecek.

Kamala Harris’in nasıl bir seçim kampanyası yürüteceği merakla beklenirken sosyal medyada yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Söz konusu paylaşıma göre Harris 2019 yapımı “Control” adlı oyundan çıktı.

Aslında Harris oyunda resmen yer almıyor ancak bir görüntüde Harris’e tıpa tıp benzeyen bir kadın yer alıyor. Sosyal paylaşım sitesi Reddit’te yaklaşık 5 yıl önce yapılan bir paylaşımda oyundan bir sahne yer alıyor. Görüntüde bir panoda kayıp ilanları yer alıyor. İlanların içinde kaybolduğu belirtilen “Jane Farland” adlı bir FBI çalışanı tıpkı Demokratların adayı Kamala Harris’e benziyor.

Söz konusu paylaşım, Harris’in adaylığı sonrası yeniden gündem oldu.

KAMALA HARRİS GÖRÜNTÜSÜ OYUNA NASIL GİRDİ?

“Control” adlı oyunu yapan firma Remedy’nin Harris’e tıpa tıp benzeyen görüntüyü nasıl kullandığı ve nereden bulduğu merak konusu oldu. Yapımcı firma konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak konuyla ilgili bazı teoriler var. Buna göre, görüntü Harris’in senatörlük yıllarında çekilen bir görüntüsünün rötuşlanmış hali olabilir. Görüntüye, oyunu geliştiren bir ekibin Google’da yaptığı bir arama ile tesadüfen ulaştığı ihtimali üzerinde duruluyor.