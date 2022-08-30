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Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü

Bilinen tüm istatistiklere göre İstanbul, tüm Türkiye’nin en kalabalık şehridir. Ancak İstanbul’da ülkenin dört bir yanından gelen insanlar yaşamını sürdürmektedir. İşte TÜİK'in verilerine göre "İstanbul'da yaşayanlar kendi memleketlerinde yaşıyor olsaydı Türkiye'nin en kalabalık şehirleri hangileri olurdu" sorusunun cevabı...

Galeri Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:19
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:20
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?' araştırması yaptı.

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İstatistiklere göre, herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul olmayacaktı. Bakın en kalabalık il hangi nüfüsla birinciliği alıyor...

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İŞTE HERKES KÜTÜĞE KAYITLI OLDUĞU İLDE YAŞASA EN KALABALIK 30 İL SIRALAMASI

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30- Giresun: 1 milyon 151 bin 280 nüfus

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29- Adıyaman: 1 milyon 179 bin 893 nüfu

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28- Ağrı: 1 milyon 220 bin 538 nüfus

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27- Yozgat: 1 milyon 227 bin 320 nüfus

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26- Antalya: 1 milyon 233 bin 943 nüfus

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25- Balıkesir: 1 milyon 284 bin 277 nüfus

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24- Çorum: 1 milyon 315 bin 36 nüfus

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23- Tokat: 1 milyon 369 bin 948 nüfus

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22- Mersin: 1 milyon 396 bin 821 nüfus

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21- Malatya: 1 milyon 402 bin 623 nüfus

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20- Manisa: 1 milyon 421 bin 438 nüfus

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19- Kayseri: 1 milyon 504 bin 413 nüfus

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18- Trabzon: 1 milyon 568 bin 239 nüfus

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17- Ordu: 1 milyon 578 bin 687 nüfus

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16- Van: 1 milyon 613 bin 293 nüfus

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15- Kahramanmaraş: 1 milyon 637 bin 822 nüfus

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14- Mardin: 1 milyon 707 bin 620 nüfus

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13- Gaziantep: 1 milyon 764 bin 544 nüfus

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12- Adana

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11- Bursa: 1 milyon 840 bin 849 nüfus

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10- Hatay: 1 milyon 844 bin 659 nüfus

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9- Erzurum: 1 milyon 930 bin 767 nüfus

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8- İzmir: 1 milyon 970 bin 772 nüfus

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7- Sivas: 1 milyon 969 bin 864 nüfus

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6- Samsun: 1 milyon 998 bin 603 nüfus

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5- Ankara: 2 milyon 43 bin 873 nüfus

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4- Diyarbakır: 2 milyon 363 bin 540 nüfus

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3- İstanbul: 2 milyon 596 bin 830 nüfus

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2- Konya: 2 milyon 644 bin 753 nüfus

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1- Şanlıurfa: 2 milyon 972 bin 950 nüfus

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