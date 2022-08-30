Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
Bilinen tüm istatistiklere göre İstanbul, tüm Türkiye’nin en kalabalık şehridir. Ancak İstanbul’da ülkenin dört bir yanından gelen insanlar yaşamını sürdürmektedir. İşte TÜİK'in verilerine göre "İstanbul'da yaşayanlar kendi memleketlerinde yaşıyor olsaydı Türkiye'nin en kalabalık şehirleri hangileri olurdu" sorusunun cevabı...
Galeri Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:19 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:20