Herkes onu konuşuyordu! Hande Yener'in dansçısının kim olduğu ortaya çıktı

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Herkes onu konuşuyordu! Hande Yener'in dansçısının kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ligde şampiyonluğa ulaştı ve bir kutlama düzenledi. Şarkıcı Hande Yener, kutlamada sahne alırken, kendisiyle dans eden isim ise gündem olmuştu. Bu kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Süper Lig final serisi 5. maçında Beşiktaş’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, parkeden 84-68’lik skorla galip ayrılarak, seriyi 4-1'e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Ligde geçtiğimiz sezon da şampiyon olan Kanarya üst üste 2, toplamda ise 12. kez kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlaması için sahne alan sanatçılar, taraftarlarla birlikte güzel anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren kutlamalara Hande Yener damgasını vurdu. Hande Yener'in yanında dans eden kişi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar o anlara yüzlerce yorum yaptı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE ÇALIŞTI

Hande Yener, daha önce Madonna, Rosalía, Marina Satti gibi isimlerin koreograflığını üstlenen dünyaca ünlü Türk koreograf Mecnun Giasar’la çalışmaya başlamıştı. Fenerbahçe şampiyonluk kutlamalarına da kadın kıyafetiyle katılan Mecnun Giasar, kendisini tanımayanların yorumlarına maruz kaldı.

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GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANAN İLK TÜRK KOREOGRAF

Geçtiğimiz yıl Eurovision’da İtalya ve Yunanistan’ın koreografisini hazırlayan Mecnun Giasar, Grammy Ödülü kazanan ilk Türk koreograf statüsünde bulunuyor.

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