Herkes severek tüketiyordu! Acilen geri toplatılıyor

Coca-Cola, dünyanın önde gelen içecek üreticilerinden biri olarak, son zamanlarda bir üretim serisindeki Cherry markalı ürünlerinde Bisfenol A (BPA) bulunması nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

Fransız tüketici bilgilendirme platformu RappelConso tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2025 tarihli L09B serisi ürünlerin ambalajlarında BPA içeren fenoksi reçine kullanıldığı tespit edildi. BPA'nın, endokrin sistemini bozarak çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği ve bu nedenle Fransa'da 2012 yılından itibaren gıda ambalajlarında kullanımının yasaklandığı belirtiliyor.

Tüketicilere, özellikle hamile kadınlara, bu içeceklerden kaçınmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Coca-Cola şirketi, konu hakkında henüz bir açıklama yapmamış olup, tüketici sağlığı ve güvenliği konusundaki endişeler artarak devam ediyor. RappelConso'nun verdiği bilgilere göre, söz konusu ürünlerin piyasadan çekilmesi işlemi acilen başlatıldı.