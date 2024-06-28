Herkes TRT'deki ikinci kırmızılı kadın vakasını konuşuyor. Alman reji ikinci görüntüde dengeleri sağladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Herkes TRT'deki ikinci kırmızılı kadın vakasını konuşuyor. Alman reji ikinci görüntüde dengeleri sağladı

Voleybol maçında yavaş çekim yayınladığı kırmızılı kadın görüntüsüyle gündem olan TRT benzer bir olayı bu sefer de Çekya maçında yaptı. Alman reji ikinci görüntüde denge yapınca TRT'den ses çıkmadı.

Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi’ndeki ABD mücadelesinde TRT’nin yayınladığı kırmızılı kadın gündeme otururken benzer bir olay bu sefer de Çekya maçında yaşandı.

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KIRMIZILI KADIN BU SEFER DE ÇEKYA MAÇINDA

EURO 2024’teki 3. Maçında Çekya ile karşı karşıya kalan millilerimizde Hakan Çalhanoğlu 51. Dakikada perdeyi açtı.

Hakan’ın müthiş golü sonrası sevinçten yıkılan tribünleri çeken Alman rejisi tıpkı voleybol maçındaki kadın gibi kırmızılara bürünen bir taraftarın sevinç görüntülerini yayınladı.

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BİR DAKİKA SONRA DA TESETTÜRLÜ BİR TARAFTARI EKRANA GETİRDİLER

Alman yayıncı kuruluştan gelen görüntüleri veren TRT’nin benzer bir vakayı tekrar yayınlaması olay olurken Alman reji bu görüntüden sadece bir dakika sonra tesettürlü bir Türk taraftarın sevinç görüntülerini yayınladı.

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ALMAN REJİ DENGEYİ BULDU

Alman rejinin önce kırmızılı kadının sevincini sonrasında da tesettürlü bir kadını ekrana getirmesi dengeleri bulduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Türkiye – ABD mücadelesinde ne olmuştu?

Altın Kızlarımızın Milletler Ligi’nde aldığı ABD zaferinin ardından tribünleri gösteren TRT kırmızılı bir kadı uzun süre yavaş çekimde ekranlara getirmişti.

Kadının sosyal medyada gündem olmasının ardından bir açıklama paylaşan TRT görüntüleri kendilerinin çekmediğini ABD rejisinden gelen yayını olduğu gibi aktardıklarını ifade etmişti.

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