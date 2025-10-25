YENİÇAĞ ÖZEL

Sahte diploma skandalı geçen Ağustos ayında gündem olmuştu.

Soruşturma sahte kimlik ve elektronik imzalarla ehliyet sınav sonuçlarını değiştirmekten üniversite diploması düzenlemeye kadar birçok suça imza atan şebekeye karşı yürütülmüştü.

E-imzası kopyalananlar arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başkanı ve yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eğitim Öğretim Dairesi başkanı, 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müdürleri de vardı.

Soruşturma kapsamında biri 134, diğeri 65 kişi hakkında iki ayrı iddianamede hazırlanmıştı.

Sahte diploma çetesi, iki hafta önce yargılandıkları davada 5 tahliye gelince yeniden haber oldu.

Ankara Başsavcılığı, beş ismin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, tahliye edilen sanıkların tekrar tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklamalardan sonra sahte diplomacılar unutuldu.

Ağustos ayında sahte diplomacılar gündem olunca internet satışları ve sosyal medya reklamları durmuştu. İnternet aramasında ve sosyal medyada “sahte diploma” ilanı yer almıyordu.

Peki, internetten para karşılığı “e-devlet onaylı” diploma sattığını söyleyen bu çeteler temizlendi mi? Yeniçağ sahte diplomacıları araştırdı.

İnternet üzerinden “e-devlet onaylı diploma” ilanı vererek satış yapan 5 farklı sitenin hala satışa açık olduğu ortaya çıktı.

İşte hala kapatılmamış olan sahte diploma siteleri:

diplomabasvuru.com, tekdiploma.com, parayladiplomaalmak.com, garantidiploma.com, diplomakayit.online