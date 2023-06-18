Herkesi depresyondan kurtaracak 10 düşünce. Bunu okuduktan sonra isteseniz de mutsuz olamazsınız

Okuyacağınız bu düşünce biçimleri, üzgün ve mutsuz olduğunuzda iyi hissetmeniz için size ilaç gibi gelecek…
Editör: Bengü Zorlu
Hayat gelip geçicidir. Her iyi şey veya kötü şey eninde sonunda geçer.
Mezarlıklarda milyonlarca insan yatıyor. Hepsi aynı şeyleri yaşadı.
Kendini negatif gündeme kaptırıp sinirlerini yıpratma. Sen sinirlendin diye hiçbir şey düzelmiyor.
Sorunlar hep olacak. Onlara odaklanmayı mı seçiyorsun yoksa çözümlere odaklanmayı mı?
Anlık keyiflerin, hayattaki güzelliklerin tadını çıkaramadan hayat geçip gidiyor. Mutlu olmayı mı seçeceksin yoksa mutsuz olmayı mı?
Sürekli çaba çok yorar. Bazen her şeyi olduğu gibi kabul edip sakin kalabilmek size huzur verir.
Gülmeye, iyi hissetmeye, önem vermeye bak. Hayat gelip geçiyor ve tekrarı yok. Unutma…
Öyle görünse de, herkes seninkinden daha iyi hayatlar yaşamıyor. Herkesin kendine göre dertleri, sıkıntıları var. Bunu unutma…
Mutluluk bir seçimdir. Mutlu olmayı seç.
Mutlu olmak için adım attığında beynin bu mesajı alacak ve bunun bir seçim olduğunu kabul edip mutlu olman için birçok neden bulacak.