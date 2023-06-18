Herkesi depresyondan kurtaracak 10 düşünce. Bunu okuduktan sonra isteseniz de mutsuz olamazsınız

Okuyacağınız bu düşünce biçimleri, üzgün ve mutsuz olduğunuzda iyi hissetmeniz için size ilaç gibi gelecek…

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Herkesi depresyondan kurtaracak 10 düşünce. Bunu okuduktan sonra isteseniz de mutsuz olamazsınız 1
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Herkesi depresyondan kurtaracak 10 düşünce. Bunu okuduktan sonra isteseniz de mutsuz olamazsınız 2

Editör: Bengü Zorlu

Hayat gelip geçicidir. Her iyi şey veya kötü şey eninde sonunda geçer.

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Herkesi depresyondan kurtaracak 10 düşünce. Bunu okuduktan sonra isteseniz de mutsuz olamazsınız 3

Mezarlıklarda milyonlarca insan yatıyor. Hepsi aynı şeyleri yaşadı.

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Herkesi depresyondan kurtaracak 10 düşünce. Bunu okuduktan sonra isteseniz de mutsuz olamazsınız 4

Kendini negatif gündeme kaptırıp sinirlerini yıpratma. Sen sinirlendin diye hiçbir şey düzelmiyor.

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Herkesi depresyondan kurtaracak 10 düşünce. Bunu okuduktan sonra isteseniz de mutsuz olamazsınız 5

Sorunlar hep olacak. Onlara odaklanmayı mı seçiyorsun yoksa çözümlere odaklanmayı mı?

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Herkesi depresyondan kurtaracak 10 düşünce. Bunu okuduktan sonra isteseniz de mutsuz olamazsınız 6

Anlık keyiflerin, hayattaki güzelliklerin tadını çıkaramadan hayat geçip gidiyor. Mutlu olmayı mı seçeceksin yoksa mutsuz olmayı mı?

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Herkesi depresyondan kurtaracak 10 düşünce. Bunu okuduktan sonra isteseniz de mutsuz olamazsınız 7

Sürekli çaba çok yorar. Bazen her şeyi olduğu gibi kabul edip sakin kalabilmek size huzur verir.

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Herkesi depresyondan kurtaracak 10 düşünce. Bunu okuduktan sonra isteseniz de mutsuz olamazsınız 8

Gülmeye, iyi hissetmeye, önem vermeye bak. Hayat gelip geçiyor ve tekrarı yok. Unutma…

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Herkesi depresyondan kurtaracak 10 düşünce. Bunu okuduktan sonra isteseniz de mutsuz olamazsınız 9

Öyle görünse de, herkes seninkinden daha iyi hayatlar yaşamıyor. Herkesin kendine göre dertleri, sıkıntıları var. Bunu unutma…

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Herkesi depresyondan kurtaracak 10 düşünce. Bunu okuduktan sonra isteseniz de mutsuz olamazsınız 10

Mutluluk bir seçimdir. Mutlu olmayı seç.

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Herkesi depresyondan kurtaracak 10 düşünce. Bunu okuduktan sonra isteseniz de mutsuz olamazsınız 11

Mutlu olmak için adım attığında beynin bu mesajı alacak ve bunun bir seçim olduğunu kabul edip mutlu olman için birçok neden bulacak.

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