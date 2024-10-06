Herkesi şoke eden itiraf: Mafyaya yenildik

Stock, "Dünya, organize suçla mücadeleyi kaybetme riskiyle karşı karşıya. Suçlular küresel hale geldi ve tıpkı büyük şirketler gibi hareket ediyorlar" dedi.

Stock, mafya ve suç örgütleriyle mücadelenin kaybedilmek üzere olduğunu vurgularken, bu grupların Avrupa'da da istikrarsızlık yaratma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu ticaretinin çetelerin ana gelir kaynağı olduğunu belirten Stock, başarılı operasyonlara rağmen piyasada uyuşturucu kıtlığı yaşanmadığını ve güvenlik güçlerinin yasa dışı uyuşturucu ticaretine müdahalesinin sadece %15 ila %20 oranında kaldığını söyledi.