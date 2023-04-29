Herkesin doğru bildiği yanlış ortaya çıktı. Sütü buzdolabında bu şekilde saklamayın

Sosyal medyadaki popüler bir hesapta paylaşılan videoya göre, genellikle yapıldığı şekilde, sütü buzdolabının kapağındaki raflarda muhafaza etmek daha fazla israfa neden olduğu bildirildi.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, sütün buzdolabında nasıl saklanacağı konusuna dikkat çekildi.

Daily Star’ın haberine göre, Cost of Living Crisis Tips isimli TikTok hesabında paylaşılan bu tüyoda, “Sütünüzü buzdolabının kapısına koymayın. Buzdolabının kapısını açtığınızda, kapak kısmı soğuk havadan uzaklaşıyor, bu da tazeliği etkiliyor. Bu nedenle sütün daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız buzdolabının iç kısımlarına koymanız gerekiyor.” Sözleri kullanıldı.

Ancak videoyu izleyen bazı kullanıcıların bu öneriye itirazları oldu. Bir takipçi, buzdolabının sadece 10 saniye açık olduğunu, bunun da sütü etkilemeyeceğini düşündüğünü ifade edildi.

Hesap ise bu yoruma cevap vererek buzdolabının kısa da olsa, gün içerisinde birçok kez açıldığını, bunun da yine tazelik oranını etkilediğini iddia etti.