Herkesin kâbusu olan para cezası siliniyor. Torba yasadan af çıktı

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, memur ve emeklilere yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

Burada koronavirüs pandemisi döneminde kesilen cezalara ilişkin de konuşan Güler şu ifadeleri kullandı:

"Teklifle Covid-19 salgınında verilen para cezalarını kaldırıyoruz."

MEMUR MAAŞLARINA YAPILACAK ZAMMIN AYRINTILARINI AÇIKLADI

Öte yandan AKP’li Güler memur maaşlarına yapılacak zammın ayrıntılarını da açıkladı. Güler şunları söyledi.

"Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız.