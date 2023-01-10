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Bu yolda makas atarak gitti. Herkesin kaldığı yolda gidebilen tek araç

Dağ keçisi lakabıyla adından seneler geçse de bahsettirmeye devam eden Renault Toros marka bir araç, yine gündem oldu. Diğer araçlar karla kaplı yolda patinaj çekip, ilerlemekte zorlanırken Toros, makas atıp sürat yaptı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 17:30
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Herkesin kaldığı yolda gidebilen tek araç

Bu yolda makas atarak gitti. Herkesin kaldığı yolda gidebilen tek araç
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Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Yıllara meydan okuyan Renault Toros marka bir aracın zincirsiz olarak karlı yolda yokuş yukarı çıkma görüntüleri çok sayıda yorum aldı.

1969 yılında üretilmeye başlanan ve son olarak Renault 12 Toros ismiyle 2000 yılına kadar üretilen Renault'un dağ keçisi lakaplı aracı halen yollarda görülüyor ve ilgi odağı oluyor.

Karla kaplı yolda rampa yukarı tırmanan bazı araçlar yolun sağ tarafında çekip kendilerine edilecek yardımı beklerken, bir kısmı ise patinaj yaparak ilerlemeye çalıştı.

DAĞ KEÇİSİ GİBİ TIRMANDI

Bu anları cep telefonuyla ölümsüzleştirmeye çalışana kişinin cep telefonunun kadrajına Renault'un Toros modeli takılıyor. Zincir bile takmayan Toros marka araç, sanki düz ve karsız bir yolda ilerlercesine diğer araçların arasından makas atarak geçti.  

Aracıyla sürat de yapan Toros'u kullanan kişi, saniyeler içinde gözden kayboldu. Sosyal medyasında bu anları yayınlayan kişinin görüntüsünün altına çok sayıda yorum yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları: 

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kandıra
10.01.2023 18:07
Toros değil R12.Bu eskiler daha orjinaldi, 4 vites.Sonra çıkan 5 vites toroslar asla r12 keyfi ve kalitesini tutturamadı.  
 
bgün
10.01.2023 18:05
Türkiye şartlarında süperdi.Çok kullandım,memnundum ama.Kendini şartlara göre geliştirmedi.(klima,hava yastığı,v.s)  
 
İLK
10.01.2023 17:45
iyi de o araba toros değil renault 12 diye biliniyor. toros daha sonra üretildi.  
 
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