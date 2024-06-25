Herkesin merak ettiği soruya Selçuk Geçer'den yanıt: Öyle de bir çıkacak ki...

Doların nereye kadar çıkacağını merak eden yatırımcıya Selçuk Geçer'den rekor açıklaması geldi.

Elindeki birikiminin enflasyon karşında erimesi engel olmaya çalışan birçok yatırımcı Borsa, mevduat faizi ya da altına yatırım yaparken birçok vatandaş ise yatırım aracı olarak Dolar almayı tercih ediyor. Bir süredir durgun seyreden Dolar'da yeniden hareketlenme yaşanması ise yatırımcısını heyecanlandırırken Selçuk Geçer, doların göreceği noktayı söyledi.

DOLAR HAREKETLENDİ, YATIRIMCI HEYECANLANDI

Merkez Bankası kurdaki oynaklığı engellemek üzere faiz artırımına gitmişti. Yüzde 50’yi bulan faiz artırımının ardından Dolar bir süre yatay seyir izledi. 2 aylık süreçte 32 seviyesinde sabit kalan dolar, yeniden 33 lirayı görerek rekoru tazeledi.

DOLAR 50 LİRA OLUR MU SORUSUNA SELÇUK GEÇER'DEN YANIT

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den ise Dolar yatırımcısını havalara uçuran bir rekor açıklaması geldi. Selçuk Geçer, yayını sırasında kendisine 'Dolar 50 lira olur mu?' diye soran takipçisine " Olur, öyle de bir olur ki... Dolar 50 olur. Bunu da kontrol edemezlerse işin cılkı çıkar. Bu nedenle 50 olursa şükredin” diye yanıt verdi.