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Suudi Arabistan'da beklenen ayrılık gerçekleşti

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nda Fransız teknik direktör Herve Renard istifa etti.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:36
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Herve Renard dönemi bitti

Suudi Arabistan'da beklenen ayrılık gerçekleşti
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Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Renard'ın sözleşme fesih talebini yönetime ilettiği ve talebinin kabul edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Bolivya'ya 2-1 yenildiği hazırlık maçının ardından istifa kararını duyuran Renard, "Bu takımla gelebileceğimiz maksimum seviyeye geldik. Dürüst olmam gerekirse, daha ileri bir seviyeye ulaşabileceğimi düşünmüyorum. Burada harika zaman geçirdim, herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Renard yönetiminde elemeleri geçerek Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan, grup maçında turnuvayı kazanan Arjantin'i 2-1 mağlup ederek adından söz ettirmişti. Deneyimli teknik direktörün, Fransa Kadın Milli Takımı'nı çalıştırması bekleniyor.

Zambiya ve Fildişi Sahili'ni çalıştırdığı dönemlerde Afrika Uluslar Kupası'nda iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan Renard, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından üç kez yılın teknik direktörü unvanına layık görüldü. Fas, Gana ve Angola'nın milli takımlarını da yöneten Renard, kulüp kariyerinde ise Sochaux, Lille ve USM Alger'i çalıştırmıştı. (AA)

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