Edirne'de 9/ 8'lik coşku. Hıdrellez Şenlikleri renkli görüntülerle başladı

Kaynak: DHA
Edirne'de 9/ 8'lik coşku. Hıdrellez Şenlikleri renkli görüntülerle başladı
Baharın habercisi olarak nitelenen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, Edirne'nin tarihi Sarayiçi yarımadasında başladı.

Romanların dans gösterileriyle başlayan etkinlikte vatandaşlar dileklerini ağaçlara astı, birçok vatandaşlar şenliklere yöresel kıyafetler giyerek katıldı.

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Edirne'de her yıl 4- 5- 6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen, Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri renkli görüntülerle başladı. Günün erken saatlerindeki sağanak nedeni ile bir süre sekteye uğraşan şenlik akşam saatlerin büyük bir coşku ile başladı.

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı aynı meydanda düzenlenen şenlikte yöresel kıyafetler giyen vatandaşlar dans gruplarının gösterilerine eşlik etti.

Roman vatandaşlar dansları büyük ilgi topladı. Dansların ardından vatandaşlar dileklerini yazarak ağaçlara renkli kurdelelerle astı.

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'EĞLENMEYE GELDİK'

Şenliğe katılan vatandaşlardan Oğuzhan Konuk, Edirnelilerin eğlenmeye alışık olduğunu söyleyerek 9/ 8'lik şarkılarla coşacaklarını dile getirdi.

Roman mahallesi sakinlerinden Tuncay Derebeyi ise Kakava'nın başlamasını coşku ile karşıladıklarını ve her yıl anlatılamayacak heyecanlarla içlerinin kıpır kıpır olduğunu söyledi.

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