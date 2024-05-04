Ancelotti'yi kızdıran Arda Güler sorusu. Ortam bir anda buz kesti

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Ancelotti'yi kızdıran Arda Güler sorusu. Ortam bir anda buz kesti
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, genç oyuncuların az süre alması ile ilgili soruya sinirlendi, sert bir cevap verdi.

Real Madrid’in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, Cadiz karşısında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

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İlk 11’de sahaya çıkan ve göz dolduran performansıyla dikkat çeken genç yetenek Arda Güler hakkında konuşan Ancelotti, "Arda Güler çok genç ve sahada yapması gerekeni yaptı. Geçiş dönemini yavaş yavaş tamamlıyoruz. Gençler sürekli gelişiyor." ifadelerini kullandı.

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İtalyan hoca, genç oyunculara az süre vermesi ile ilgili soruya ise sinirlendi şu ifadeleri kullandı: "Ben Real Madrid'e maçlar kazanmak için imza attım, genç oyunculara süre vermek için değil."

Şampiyonluğa yaklaşmaları hakkında da konuş Ancelotti, "Kutlamaların ne zaman olacağı umurumda bile değil, şampiyon olmayı sonuna kadar hak ettik. Şu anda soyunma odasında coşku falan yok çünkü çarşamba günü Bayern Münih ile çok kritik bir maçımız var." dedi.

ARDA GÜLER CADİZ MAÇINDA NE YAPTI?
66 dakika
54 topla buluşma
29/31 pas isabet
3/6 çalım
0/2 şut isabet
1/6 orta isabeti
3 rakip ceza sahasında topla buluşma

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