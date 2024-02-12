Hesabına 500 bin TL gelince polise koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Mersin'de S.T. isimli vatandaş, hesabına gelen 500 bin TL'den şüphelenip İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğine ihbarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, öncelikle paraya bloke koydurarak şüphelilerin izini sürdü. Banka hesabının dolandırıcılık amaçlı kullanılmaya çalışıldığını tespit eden polis, şüpheliler Ü.S ve Ö.D'yü yakaladı.

Banka kartında bulunan 500 bin TL'nin ise farklı bir ilde bulunan E.S'ye ait olduğu, kendini polis ve asker olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldığı ortaya çıkarken, para gerekli incelemelerin ardından sahibine iade edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ü.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.