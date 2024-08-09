Hesaplara bugün yatacak. Yıl sonuna kadar uzatıldı

Hesaplara bugün yatacak

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, programın süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığını ve ilk ödemelerin bugün yapılacağını belirtti.



"3,8 MİLYAR ÖDEME YAPACAĞIZ"

Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hanemize 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında ise yaklaşık 2,2 milyon hanemize 5,4 milyon çocuk için yaklaşık 900 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 3,8 milyar lira ödeme yapacağız.”

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ayki ödemelerle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 92,1 milyar TL destek sağlandığını da vurguladı.