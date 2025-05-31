Hesapları Kontrol Edin: Bakanlık'tan 251 Milyon TL'lik Destekleme Ödemesi Yattı

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticileri desteklemek amacıyla yapılan bu ödemeler, 3 ana kalemde gerçekleştirildi. Destekler, ekonomiye ve kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

Destek Ödemelerinin Detayları:

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 251 milyon 273 bin 225 liralık destekleme ödemesi şu şekilde dağıtıldı:

131 milyon 31 bin 300 TL: Küçük ölçekli balıkçılık faaliyetlerinde bulunan balıkçılarımıza aktarıldı. Bu destek, sürdürülebilir balıkçılığın teşvik edilmesi ve küçük işletmelerin ayakta kalması açısından büyük önem taşıyor.

Küçük ölçekli balıkçılık faaliyetlerinde bulunan balıkçılarımıza aktarıldı. Bu destek, sürdürülebilir balıkçılığın teşvik edilmesi ve küçük işletmelerin ayakta kalması açısından büyük önem taşıyor. 102 milyon 606 bin TL: Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri kapsamında ödenen bu miktar, çiftçilerin modern tarım tekniklerini öğrenmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve bilinçli üretim yapmalarına destek olacak.

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri kapsamında ödenen bu miktar, çiftçilerin modern tarım tekniklerini öğrenmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve bilinçli üretim yapmalarına destek olacak. 17 milyon 635 bin 925 TL: Hayvan gen kaynakları desteği olarak çiftçilerin hesabına geçti. Bu destek, hayvan ırklarının geliştirilmesi, yerli ırkların korunması ve hayvancılığın güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hesaplara aktarılan bu destekleme ödemeleri, üreticilerin girdi maliyetlerini hafifletme, üretimlerini sürdürme ve geliştirmelerine katkı sağlama amacı taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür desteklemelerle ülke ekonomisine ve gıda güvenliğine katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.