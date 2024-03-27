Hesaptaki o detay kavga çıkarttı. Gerçek ortaya çıkınca utandılar

Kaynak: Haber Merkezi
Hesaptaki o detay kavga çıkarttı. Gerçek ortaya çıkınca utandılar
Bir restorana giden çift hesap gelince neye uğradıklarını şaşırdılar. Kavganın sonunda gerçeği anlayınca çift hem utandı hem şoke oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan bir restoran fişi herkesi şaşırttı.

İddiaya göre evlilik yıldönümleri için bir restorana giden çift yemekten sonra gelen hesabı görünce şoke oldular.

Fişin üzerinde 'Sen bir pisliksin' yazdığını gören çift hemen garsonlara tepki gösterdi. Yazının hemen yanında ise 15 dolar yani yaklaşık 483 TL istendiğini gören çift kavga çıkarttı.

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Çift garsona kendilerine hem hareket ettiklerini hem de para istediklerini söyledi.

Garsonlar ise hemen durumu yatıştırarak bunun sadece kokteyl ismi olduğunu belirtti.

Çift bunu öğrenince hem utandı hem de şaşkına döndüler. Olay sosyal medyada viral oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları art arda yorum yaptı.

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