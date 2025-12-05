5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği “Çevre Temizliği” etkinliğine Vali Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ile çok sayıda gönüllü genç katıldı.

Ekip, nehir kenarında biriken pet şişe, cam, gıda ambalajı ve diğer katı atıkları topladı.Vali Zorluoğlu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, salgın ve deprem gibi zor dönemlerde gönüllülüğün önemini bir kez daha anladıklarını vurguladı.

Hevsel Bahçeleri’nde gençlerle anlamlı bir temizlik yaptıklarını belirten Zorluoğlu, şunları söyledi:"Dicle Nehri binlerce yıldır bu coğrafyaya bereket getiren bir nehirdir. Bu topraklarda onlarca medeniyet için can damarı olmuştur. Dolayısıyla Dicle Nehri'nin temiz tutulması ve bizden sonraki nesillerin istifade edeceği şekilde devredilmesi gerekiyor.

İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha iyi bir çevreci anlayışla buralar kirlenmez ama geçtiğimiz günlerde burada yaptığımız bir gezide epey bir kirlilik olduğunu, çöplerin atıldığını gördük. Bugün biraz da dikkat çekmek adına Dicle Nehri kenarında gençlerimizle beraber güzel bir temizlik faaliyeti yaptık."Dicle Nehri çevresindeki kaçak yapı ve işgallerle ilgili soruya ise Vali Zorluoğlu, kurdukları komisyonun tespit çalışmalarını sürdürdüğünü, işletmelerin ruhsatlarının incelendiğini belirtti.

Zorluoğlu, "Kendi aramızda toplantılar yaptık ama bir de burada iş yapan, yıllardır var olan esnafımızı da dinleyeceğiz. Onların da söz hakkı var. Birbirimizi anlayarak ve şehrimizin faydasına olacak şekilde buralarda bir düzenleme yapmayı arzu ediyoruz. Henüz başındayız ama çalışıp sonuçlandıracağız. Mevzuatın öngördüğü yol ve yöntemi hukuk devleti anlayışı içerisinde uygulayacağız ama bunun sosyal boyutları da var. Burada yıllardan beridir hizmet veren esnafımızı dinleyeceğiz. Onların da söyleyeceklerini dikkate almaya devam edeceğiz." dedi.