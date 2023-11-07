Heybetli Kartal uçamayınca tedavi altına alındı

Erzincan'da yol kenarında yaralı halde bulunan heybetli Kartal bir sürücü tarafından kurtarıldı. Kartal tedavi altına alındı

KAYNAK: İHA
Heybetli Kartal uçamayınca tedavi altına alındı


Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde Vural Yılmaz isimli vatandaş aracıyla seyir halindeyken yolun kenarında yaralı, bitkin halde duran ve uçamayan kartalı fark etti.

Yırtıcı kuşlardan olan Kaya Kartalını saldırma tehlikesine aldırış etmeden çuvala saran Yılmaz, aracıyla ilçeden kent merkezine getirdi.

Vural Yılmaz, daha sonra bitkin halde duran kartalı teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü görevlileri tarafından kısa sürede teslim alınan yaralı kartal, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Ciddi bir yarasının olmadığı öğrenilen kartal, tedavisi sonrası tekrardan doğal yaşam alanı olan doğaya salındı.

Vural Yılmaz isimli vatandaş, “Yolun kenarında kartal gördüm. Uçamadığını fark ettim. Biraz tehlikeli olmasına rağmen yakalamaya çalıştım. Gözlerini kapatarak torbayla birlikte yakalamayı başardım ama yarasını tespit edemedim” dedi.

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