Heyecan dolu maçlar hafta sonu oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG

Bugün:

20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)

Yarın:

13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

9 Mart Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe (BG Grup 4 Eylül)

16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Gain Park)

10 Mart Pazartesi:

20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

TRENDYOL 1. LİG

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Iğdır Şehir)

20.30 Esenler Erokspor-Manisa FK (Esenler Erokspor)

9 Mart Pazar:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

16.00 Gençlerbirliği-Ahltacı Çorum FK (Eryaman)

20.30 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

10 Mart Pazartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik)

16.00 Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Açıklanmadı)

20.30 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Yıldız Entegre Kocaeli)

NESİNE 2. LİG

- Beyaz Grup

Yarın:

14.00 Beykoz Anadoluspor-Sarıyer (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-İnegölspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Karaköprü Belediyespor-İskenderunspor (Faruk Çelik)

9 Mart Pazar:

14.00 GMG Kastamonuspor-Afyonspor (Gazi)

14.00 Fethiyespor-Altınordu (Fethiye İlçe)

14.00 Altay-1461 Trabzon FK (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Kepezspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Batman Petrolspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Batman)

14.00 Kırklarelispor-E Koleji Isparta 32 Spor (Kırklareli Atatürk)

- Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Menemen FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi (Menemen İlçe)

9 Mart Pazar:

13.00 Belediye Derincespor-Diyarbekirspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

13.00 Artı Değer Vanspor-Ankara Demirspor (Van Atatürk)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucaspor 1928 (Mersin)

14.00 Karaman FK-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Yeni Karaman)

14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Giresunspor (Dağılgan)

14.00 Ülkea Nazillispor-Somaspor (Nazilli İlçe)

14.00 Çimentaş Elazığspor-Merkür Jet Erbaaspor (Elazığ)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

NESİNE 3.LİG

- 1. Grup:

Yarın:

14.00 Silifke Belediyespor-Kırşehir Futbol SK (Silifke Şehir)

9 Mart Pazar:

14.00 Anadolu Üniversitesi-23 Elazığ FK (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 Muşspor-Artvin Hopaspor (Muş Şehir)

14.00 Ergene Velimeşespor-Bornova 1877 (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Karşıyaka (Gaziosmanpaşa)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Bursaspor (Dumlupınar)

14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Kemerkent Bulvarspor (Merkez 1 Nolu Çim Saha)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor (Dmall Düzce Şehir)

- 2. Grup

14.00 Adıyaman FK-Muğlaspor (Kahta İlçe)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Yurt Et Amasyaspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Smart Holding AŞ Çayelispor (Alemdağ)

14.00 Balıkesirspor-Tire 2021 FK (Balıkesir Atatürk)

14.00 Fatsa Belediyespor-Uşakspor (Fatsa İlçe)

14.00 T.Metal 1963-Onuksports Kelkit Hürriyet SK (Başpınar)

14.00 İnegöl Kafkas SK-Silivrispor (İnegöl İlçe)

14.00 Etimesgut SK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

- 3. Grup

Yarın:

14.00 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Osmaniyespor FK (Didim Atatürk)

14.00 1923 Mustafakelmalpaşa SK-Karabük İdmanyurdu (Mustafakemalpaşa İlçe)

9 Mart Pazar:

13.00 Pazarspor-Alanya 1221 (Pazar İlçe)

14.00 Viranşehir Belediyespor-Çorluspor 1947 (Viranşehir Bahçelievler Eski)

14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-52 Orduspor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Küçükçekmece Sinop SK-Bayburt Özel İdare (İBB 100. Yıl)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Aliağa Futbol-Çankaya SK (Aliağa Atatürk)

- 4. Grup

Yarın:

14.00 Orduspor 1967-Kolibri Ağrı 1970 SK (Yeni Ordu)

14.00 İzmir Çoruhlu FK-Solwie Energy Erciyes 38 Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)

9 Mart Pazar:

14.00 Mardin 1969 Spor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Denizlispor-Kırıkkale FK (Denizli Atatürk)

14.00 7 Eylül Turgutlu 1984-Zonguldakspor FK (Turgutlu Yeni Şehir)

14.00 Bursa Nilüfer Futbol SK-Polatlı 1926 SK (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

14.00 Niğde Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 Sebat Gençlikspor-Edirnespor (Ortahisar Yavuz Selim)