Heyelan göleti taşırdı, karayolu ulaşıma kapandı

Bu durum, belde ile kent merkezi arasındaki yolu su altında bırakarak ulaşıma kapattı.

Seyitömer beldesindeki özel bir maden işletmesinin döküm alanında gerçekleşen heyelan, yakınlardaki gölette taşkına neden oldu. Taşkın, belde ile Kütahya'yı birbirine bağlayan karayolunun 3'üncü kilometresinde su baskınına yol açtı.

Karayolu Bölge Müdürlüğü ekipleri, taşkın sebebiyle yolu ulaşıma kapattı. Şu anda Seyitömer'e ulaşım, beldeye 2,5 kilometre mesafedeki Elmacık köyü üzerinden sağlanıyor. Suyun tahliyesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Seyitömer Belde Belediye Başkanı Mahmut Yol, termik santraldeki maden sahasında kül dökümü yapılan alandaki zemin kaymasının gölette taşkına yol açtığını belirtti.

Yolun ulaşıma kapanmasının hemen ardından ilgili mercilerle iletişime geçtiklerini ifade eden Yol, bölge halkının yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.